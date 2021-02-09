وزير الصحة يؤكد تراجع عدد الاصابات المكتشفة بفيروس كورونا في تونس ويستبعد ان يكون ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

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أكدّ وزير الصحة فوزي تسجيل انخفاض في عدد الاصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في تونس مقارنة بعدد التحاليل المجراة يوميا، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الاحتياط من الفيروس بالتقيد بتدابير الوقاية الصحية.واستبعد مهدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة برلمانية عامة خصصت للمصادقة على انضمام الدولة التونسية للمبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات "كوفاكس"، ان يكون هذا التراجع في عدد الحالات المكتشفة في الأيام الأخيرة ناتجا عن ارتفاع درجات الحرارة، مرجحا فرضية بلوغ نوع من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.واستشهد في هذا الصدد بنتائج استطلاع للرأي قامت به مؤخرا مؤسسة سبر الآراء "امرود كونسولتينغ" حول إصابة 30 بالمائة من المجتمع بالفيروس مما خلق "مناعة طبيعية"، فضلا عن تقيد 52 بالمائة من المستجوبين في هذه الدراسة بتدابير الوقاية الصحية.وأقر وزير الصحة بانخفاض مستوى الضغط على أقسام الأكسيجين بالمستشفيات في الآونة الأخيرة من 75 بالمائة إلى 60 بالمائة، مؤكدا في المقابل استمرار الضغط على أقسام الإنعاش وهو ما يتطلب وفق قوله مواصلة الحذر.يشار إلى أن وزارة الصحة رصدت 667 حالة مكتشفة بفيروس كورونا إثر إجراء 4016 تحليل بتاريخ يوم 7 فيفري الجاري الذي سجل تراجعا في عدد الوفيات اليومية إلى 43 وفاة ليبلغ العدد الجملي للوفيات 7257 حالة وفاة.