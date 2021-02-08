سليانة: وفد حكومي يزور الجهة لمتابعة المشاغل التنموية الجهوية

وات -

تحوّل اليوم الإثنين فريق حكومي متكوّن من 23 إطارا يضمّ مديرين عامين ومديرين ومكلّفين بمأمورية من مختلف الوزارات إلى ولاية سليانة في إطار زيارة تدوم أربعة أيّام قصد متابعة المشاغل التنموية بالجهة تمهيدا لعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في الأيام القليلة القادمة وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لبنود الإتفاق بتاريخ 28 جانفي 2021 بين وفد متكوّن من نواب الجهة ومكوّنات الإئتلاف الجهوي للمنظمات الوطنية والاتحاد الجهوي للشغل ووالي سليانة ووفد عن الحكومة والذي أفضى إلى تأجيل الإضراب العام إلى 2 مارس القادم عوض 2 فيفري الجاري و إيفاد فريق عمل إلى الجهة لمتابعة المشاغل التنموية على أن يعقد مجلس وزاري خاص بولاية سليانة يوم 26 فيفري الجاري في هذا السياق أوضح منسّق الفريق الحكومي و المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي ، عبد الستار الرابحي في تصريح لــ(وات) أن زيارة الوفد الحكومي للجهة تندرج في إطار متابعة المشاريع المعطلة بالجهة وتوجّه الحكومة في إيفاد فرق عمل إلى كامل ولايات البلاد التونسية، مضيفا أنه سيتم استعراض المشاريع المنبثقة عن المجلس الوزاري لسنة 2015 و مدى تقدم تنفيذها فضلا عن متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط التنموي 2016/2020 و التطرّق إلى أبرز الصعوبات ليتم في ما بعد معالجتها واقتراح السبل لإسراع تنفيذها وسيتم أيضا النظر في الطلبات المستعجلة لأبناء الجهة التي تم إقتراحها مؤخرا وبخصوص منهجية عمل الفريق الحكومي، أوضح المدير العام أنه تقرر تقسيم جملة القرارات والمشاريع الى 3 ورشات(لجنة البنية الأساسية و لجنة الموارد البشرية و لجنة الإستثمار الخاص) ليتسنى العمل بأريحية و بصفة معمّقة وفق قوله، مشيرا إلى أن أشغال الوفد ستتواصل على مدى 3 أيام ومن المنتظر أن يتم في اليوم الرابع زيارة بعض المشاريع التي تشهد عدة صعوبات.من جهته،أكد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة،أحمد الشافعي تمسّكهم بالمطالب السابقة والمنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في ديسمبر 2015 ولم تنجز منذ 6 سنوات على غرار المستشفى الجهوي بمكثر وإحداث المتحف الجهوي بسليانة والمسالك السياحية، مثمّنا في المقابل إحداث محكمة الإستئناف وأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4.ولفت الشافعي إلى أن الوفد الحكومي مكلّف بعمل فني بالأساس لمتابعة ما لم ينجز للبحث في إشكاليات تعطّل تقدم هاته المشاريع وكيفية حلحلتها.وذكر الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة أن إئتلاف المنظمات الوطنية يملك تصوّرا لتثمين ثروات الجهة بما في ذلك التصرّف في الأراضي الدولية وهيكلتها و صيانة الخط الحديدي رقم 6 وتمديده و بعث إستثمارات دولية خاصة مع هيكلة المناطق الصناعية.وتمّ عقد ورشتين واحدة بمقرّ ديوان تنمية الشمال الغربي والثانية بقصر المعارض ضمّت الإطارات المركزية والإطارات الجهوية للتداول وإتخاذ القرارات اللازمة تبعا للتشخيص المعدّ مسبّقا من خلال ما عاينته صحفية (وات ) بالجهة.