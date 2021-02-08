وزارة التربية تنشر الروزنامة الجديدة للامتحانات والمناظرات الوطنية، بعد دمج الثلاثيين الثاني والثالث

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نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، الروزنامة الجديدة للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا للدورة الرئيسية ودورة المراقبة ولامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وكذلك روزنامة الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية، المحينة بعد قرار دمج الثلاثيين الثاني والثالث.وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 16 و17 و18 و21 و22 و23 جوان 2021 فيما يجتاز المؤجلون اختبارات دورة المراقبة أيام 6 و 7 و 8 و9 جويلية 2021.أما بالنسبة للمترشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فقد حددت روزنامة الاختبارات الكتابية لأيام 1 و 2 و3 جويلية 2021، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 28 و29 و30 جوان 2021.ويذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي، أكد أمس الأحد، أن الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها وأن الوزارة قد أعدت روزنامة جديدة للامتحانات المدرسية خاصة بعد إدماج الثلاثيين الثاني والثالث لافتا إلأى أنها ستصل إلى المؤسسات التربوية في أقرب الآجال.وأضاف في تصريح إعلامي على هامش اختتام الدورات التكوينية حول " أساسيات المرونة وإدارة الأزمات " بالحمامات أنه ستتم تعبئة كل الجهود من أجل الإعداد الجيد لهذه الامتحانات والمناظرات الوطنية.وكانت وزارة التربية قررت في 19 جانفي الماضي، دمج الثلاثين الثانية والثالثة في فترة تقيمية واحدة تمتد من 4 جانفي الجاري إلى نهاية السنة الدراسية، بسبب ما فرضه الوضع الوبائي في البلاد وخاصة في الوسط المدرسي الذي شهد تسجيل 38 حالة وفاة و7287 إصابة منذ 15 سبتمبر 2020 إلى حدود 4 فيفري الجاري.