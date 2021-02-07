القصرين: وفاة شخص رابع والتدخلات الطبية لانقاذ حياة ثلاثة أخرين متواصلة اثر تناولهم مادة سامة يشتبه في ان تكون مادة "القوارص

وات -

أفادالمدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني بأن جثة شخص رابع وصلت صباح اليوم الأحد، الى المستشفى الجهوي بالقصرين، سيتم عرضها على الطبيب الشرعي للتثبت من سبب الوفاة، مبرزا أن المعطيات الأولية بينت أن المتوفين تعرضوا لتسمم ناجم عن احتساء مادة سامة يشتبه في انها مادة "القوارص".وبين الشعباني في تصريح ل(وات) أن حصيلة المتوفيين الذين استقبلهم المستشفى الجهوي بالقصرين منذ فجر اليوم جراء احتساء مادة سامة، ارتفعت الى أربعة اشخاص، بالاضافة الى خضوع ثلاثة اخرين قدموا الى قسم الاستعجالي في حالة صحية وصفت بال"حرجة" بعد ان احتسوا نفس المادة السامة، وهم يخضعون حاليا لحصة تصفية دم (مطولة تدوم حوالي 8 ساعات)، مع اخضاع اثنين منهم للتنفس الإصطناعي.يذكر أن جثامين ثلاثة أشخاص وصلت فجر اليوم الاحد، الى المستشفى الجهوي بالقصرين، تم ايداعهم بغرفة الأموات بالمستشفى لعرضهم على الطبيب الشرعي للتاكد من اسباب التسمم، حيث بينت مصادر طبية ل(وات) انه يرجح ان يكون السبب تناولهم لمادة "القوارص"، بالاضافة الى وصول ثلاثة اخرين في فترات زمنية مختلفة، تعرضوا بدورهم للتسمم وسيتم اجراء التحاليل اللازمة لهم للتثبت من فرضية احتسائهم لذات المادةيشار الى ان كافة الأشخاص الذين وصلوا المستشفى (المتوفين والمصابين) أصيلي الجهة (المدينة الجديدة، حي الكرمة بمعتمدية القصرين الشمالية) .