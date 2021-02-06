الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 6 فيفري 2021

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منوبة: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و293 حالة شفاء دون وفيات

باجة: 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع نسبة التعافي الى 88,34 بالمائة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، 70 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مقابل 293 حالة شفاء، دون تسجيل وفيات حتى يوم أمس الجمعة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، لـ(وات).وقد ارتفع عدد حالات الشفاء بالجهة إلى 6030 حالة، فيما انخفض العدد الجملي للحالات النشيطة الى 605 حالات، منها 596 حالة خاضعة حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و9 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (267 حالة)، وطبربة (96 حالة)، والمرناقية (79 حالة)، ووادي الليل (55 حالة)، والجديدة (38 حالة)، ودوار هيشر ( 36 حالة)، والجديدة (42 حالة)، وبرج العامري (26 حالة)، والبطان (08 حالات).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 6904 اصابات بفيروس "كورونا"، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 269 حالة وفاة، مقابل تعافي 6030 شخصا.ارتفعت نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد بباجة حتى يوم امس الجمعة، الى 88,34 بالمائة بتعافي 3716 شخصا من الفيروس.واثبتت التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها امس، وجود 6 اصابات جديدة بالفيروس بالجهة، منها 3 حالات بباجة وحالتان بنفزة، وحالة واحدة بمجاز الباب، ليصل العدد الجملي للحالات الايجابية بالجهة منذ انطلاق عمليات التقصي الى 4206 من جملة 13230 تحليلا تم اجراؤه.ولم تسجل امس اية حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، علما وان عدد ضحايا الفيروس بالجهة بلغ الى الآن 126 شخصا.