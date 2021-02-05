مكتب الرابطة يسلط عقوبة ب3 مقابلات على غيلان الشعلالي وسيف الدين العكرمي ومحمد بن طرشة

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الجمعة تسليط عقوبة بثلاث مقابلات وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب الترجي الرياضي غيلان الشعلالي من اجل الاعتداء بالعنف على احد لاعبي الفريق المنافس خلال لقاء الدربي امام النادي الافريقي لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.كما سلط مكتب الرابطة نفس العقوبة على لاعبي اتحاد بنقردان سيف الدين العكرمي ومحمد بن طرشة من اجل الاعتداء بالعنف ضد احد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة امام الاولمبي الباجي في اطار الجولة الحادية عشرة للرابطة المحترفة الاولى.وفي المقابل وجه مكتب الرابطة توبيخا للاعبين صبري العماري من الملعب التونسي وايهاب المساكني من النجم الساحلي لما صدر منهما من تصريحات وتصرفات في اعقاب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الحادية عشرة للرابطة المحترفة الاولى.كما تمت معاقبة اخصائي العلاج الطبيعي للنجم الساحلي نضال هاشم بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل التفوه بكلام بذيء تجاه الحكم المساعد الاول خلال المقابلة امام اتحاد بنقردان.