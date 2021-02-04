ارتفاع اسعار الجملة لاغلب انواع الخضر والاسماك في جانفي 2021، في ظل تراجع اسعار الغلال

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سجلت اسعار اغلب انواع الخضر والاسماك ارتفاعا ، خلال شهر جانفي 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتصل الزيادة الى نحو 65 بالمائة بالنسبة الفلفل الحار و 60 بالمائة بالنسبة الى البصل.وارجع المرصد الوطني للفلاحة ، في وثيقة نشرها الخميس على موقعه الالكتروني ، ضمنها أهم الاستنتاجات حول التطور الجملي للاسعار خلال شهر جانفي 2021، هذا الارتفاع الى تراجع وتيرة التزويد بالخضر والاسماك على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة.واشار المرصد الى ان اسعار اغلب انواع الغلال تراجعت، خلال شهر جانفي 2021، بفعل ارتفاع وتيرة الامدادات مما ادى الى تقلص في الاسعار تراوح في بين 48 بالمائة و 19 بالمائة.وانخفضت الكميات المتدفقة على بئر القصعة، خلال شهر جانفي 2021 ، من الطماطم بنسبة 7 بالمائة مما ادى الى ارتفاع سعرالكيلوغرام بنسبة 25 بالمائة ليصل الى 238ر1 دينار ومن الفلفل الحار بنسبة 24 بالمائة مما رفع سعر الكيلوغرام بنسبة 65 بالمائة ليصل الى 777ر2 دينار.وتراجعت اسعار البطاطا بنسبة 31 بالمائة، خلال جانفي 2021، وذلك بفعل زيادة الايرادات بنسبة 14 بالمائة التي فاقت 2900 طن.وقد شملت التراجعات كذلك اسعار الغلال الواردة على بئر القصعة ليتنخفض سعر التفاح بنسبة 24 بالمائة والدقلة بنسبة 35 بالمائة و الليمون (القارص) بنسبة 34 بالمائة و "الكلمنتين" بنسبة 48 بالمائة وبرتقال "طمسون" بنسبة 19 بالمائة وزادت اسعار سمك "السردين" بنسبة 13 بالمائة، خلال جانفي 2021، لتبلغ 125ر4 دينار للكلغ و"الشورو" بما يعادل 9 بالمائة، بقيمة 531ر3 دينار للكيلوغرام و"التريلية" البيضاء بنسبة 13 بالمائة لتفوق 8 دينارات للكلغ الواحد و"النزلي" الذي سجل زيادة بنسبة 29 بالمائة ليصل سعر الكليوغرام الى 133ر13 دينار.يشار الى ان كميات سمك السرين تراجعت بنسبة 36 بالمائة والشورو بنسبة 57 بالمائة والتريلية البيضاء بنسبة 46 بالكائة والنزلي بنسبة 67 بالمائة وفق بيانات المرصد.