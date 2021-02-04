زغوان: 90 ألف من صغار ومتوسطي الفلاحين سينتفعون بتدخلات مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية

وات -

تستعدّ مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، للانطلاق خلال شهر فيفري الجاري، في تنفيذ أولى عناصر مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بالجهة، والذي تقدر حجم استثماراته الجملية بحوالي 106 ملايين دينار، بتمويل من البنك الافريقي للتنمية وبمساهمة من الدولة، والذي حددت فترة إنجازه بـ5 سنوات.وذكر المنسق الجهوي للمشروع، رمزي الملوح، في تصريح لـ"وات"، اليوم الخميس، أن حوالي 90 ألف من صغار ومتوسطي الفلاحين من كافة معتمديات الولاية، سينتفعون بصفة مباشرة وغير مباشرة بتدخلات هذا المشروع.وبيّن ذات المصدر، ان هذا المشروع يهدف في جانبه الأول، إلى المساهمة في الحد من نسبة الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الأفراد ومختلف مناطق الجهة والنهوض بوضع المرأة بالوسط الريفي من خلال إحداث 200 مؤسسة فلاحية صغيرة في مختلف القطاعات لفائدتها، وبناء نقطة بيع بمدينة زغوان لترويج منتوجاتها.وأضاف المنسق الجهوي، أن المشروع يهدف في جانبه الثاني، إلى النهوض بـ3 منظومات فلاحية حيوية وتطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتتعلق الأولى بتطوير مساحات زيتون الزيت والفلاحة البيولوجية عبر غراسة 5 آلاف هكتار من الزياتين والأشجار المثمرة، وتحويل 9500 هكتار من الزياتين إلى النمط البيولوجي، وإحداث وحدة لتحويل زيتون الزيت البيولوجي وأخرى لتعليبه.ولاحظ، في هذا الصدد، أنه تم اقتناء 100 ألف شتلة زيتون سيتم توزيعها على المنتفعين في غضون الشهر الجاري، كما سيتمّ اقتناء معدات لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية التي سيتم تركيزها للغرض، مشيرا إلى أن كلفة تطوير هذه المنظومة قدرت بحوالي 7 فاصل 8 مليون دينار.وذكر، أنه تم رصد اعتماد بقيمة 2 فاصل 8 مليون دينار لتطوير منظومة الحليب، سيخصص لاقتناء 300 رأس بقرة حلوب، ستوزع على المنتفعين بكل من "الناظور" و"صواف" وجزء من منطقة "الجوف" بالزريبة، فضلا عن بناء 60 إسطبلا ووحدتين لتخزين الحليب وتركيز تجهيزات لتجميعه وتبريده.وسيخضع المنتفعون، إلى فترة تكوين في مجال إنتاج الأعلاف وإدارة المراعي، علما وأنه تم رصد اعتماد آخر بقيمة 1،1 مليون دينار لتنمية منظومة الطماطم، سيخصص لتحسين أصناف البذور قصد الرفع من مردودية الإنتاج، وبناء وحدة لتجفيف الطماطم للحد من تملح الأراضي الفلاحية.وأبرز الملوح، أن تحقيق أهداف المشروع، يمر عبر تطوير البنية التحتية الفلاحية والتي حدد لها اعتماد بقيمة 73 مليون دينار، سيخصص لإحداث 10 آبار عميقة تدعيمية بالمناطق السقوية العمومية، و50 بئرا سطحية وكهربتها بالطاقة الشمسية، و8 بحيرات جبلية، و120 منشأة لتغذية الموائد المائية، وانجاز3 مناطق سقوية، وإعادة تهيئة 11 منطقة سقوية على مساحة 1200 هكتار.وسيتم، في ذات الإطار، إحداث مسالك فلاحية بطول 60 كيلومترا، وجهر وتقويم الأودية بطول 47 كيلومترا، وإحداث وتدعيم مصاطب ميكانيكية ويدوية على مساحة 9 آلاف هكتار، مع التأكيد على أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الفلاحية التي شهدتها الجهة على مر السنوات، وستكون له انعكاسات إيجابية ملحوظة على القطاع الفلاحي وعلى أهالي الجهة.