الرابطة 1 - النجم الساحلي ينفرد بالمركز الثاني

وات -

انفرد النجم الساحلي بالمركز الثاني لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه على اتحاد بنقردان 2-1 اليوم الاربعاء بحمام سوسة في اطار الجولة الثانية عشرة.وسجل ايوب عياد (2) وسليمان كوليبالي (71) هدفي النجم الساحلي فيما جاء هدف اتحاد بن قردان بواسطة باسم السياري في الدقيقة 86.ورفع فريق جوهرة الساحل بفضل هذا الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة المدرب لسعد الدريدي والسابع في الموسم رصيده الى 23 نقطة فيما بقي رصيد اتحاد بن قردان الذي مني بهزيمته الثانية في الموسم 20 نقطة في المركز الخامس.واهدى اللاعب محمد علي بن رمضان فريقه الترجي الرياضي فوزا جديدا مكنه من مواصلة تصدر البطولة بفارق مريح عن بقية الملاحقين وذلك بتسجيله الهدف الوحيد امام النادي البنزرتي في الدقيقة 47 في المباراة التي اقيمت بملعب المنزه.وحقق الاتحاد المنستيري من جهته فوزه الرابع على التوالي بعد تفوقه على نجم المتلوي بهدف لصفر سجله الليبي معتصم صبو في الدقيقة 47 ليواصل فريقه جني النقاط بعد بداية صعبة في السباق الحالي.كما تابع مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة الاولى مسيرته الموفقة بتغلبه اليوم على مستقبل سليمان بثلاثة اهداف لكل من بوبكر ديارا (47) واحمد الحضري (84) ونسيم صيود (90 ز3) مقابل هدف لمحمد علي بن حمودة (36).وهو الفوز الثالث على التوالي لابناء المدرب سعيد السايبي بما مكنهم من الارتقاء الى المركز الثالث رفقة النادي الصفاقسي برصيد 21 نقطة لكل منهما في حين تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 18 نقطة في المركز السادس.وعمق النادي الصفاقسي جراح شبيبة القيروان بالفوز عليه في القيروان برباعية نظيفة حملت توقيع كل من احمد عمار (13) وايمن الحرزي (61 ض ج) وكينغسلي ايدوو (63) ومحمد صولة (67) ليرفع نادي عاصمة الجنوب رصيده الى 21 نقطة من 10 مقابلات في المركز الثالث فيما لازمت شبيبة القيروان المركز الاخير برصيد نقطتين وبلا ادنى فوز بعد ان خاضت 11 مقابلة.وفاجا اتحاد تطاوين الملعب التونسي في ملعب باردو بالذات بالفوز عليه 3-2 في اول مباراة للضيوف تحت قيادة المدرب شكري الخطوي.وسجل لاتحاد تطاوين كل من الغيني اليا سيلا (3 و14) واحمد الهمامي (48) فيما امضى بلال ايت مالك (44) وفيكتور اباتا (90 ز2) هدفي الملعب التونسي.وصعد اتحاد تطاوين بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم الى المركز 11 برصيد 11 نقطة مقابل بقاء الملعب التونسي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.ووضع الاولمبي الباجي حدا لسلسلة نتائجه السلبية بتغلبه على ضيفه النادي الافريقي بثنائية نظيفة بتوقيع كل من البنيني جاك بيسان (24) وعزيز الجبري (86) رافعا رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع رفقة الملعب التونسي.وفي المقابل مني النادي الافريقي، في اولى مقابلاته مع المدرب الجديد قيس اليعقوبي، بهزيمته السابعة في الموسم والرابعة على التوالي ليبقى في المركز قبل الاخير ب7 نقاط.ر-هسفي المنزه الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (47) النادي البنزرتي 0في المنستير الاتحاد المنستيري 1 المعتصم صبو (47) نجم المتلوي 0في باجة الاولمبي الباجي 2 جاك بيسان (24) وعزيز الجبري (86) النادي الافريقي 0في باردو الملعب التونسي 2 بلال ايت مالك (44) وفيكتور اباتا (90 ز2) اتحاد تطاوين 3 اليا سيلا (3 و14) واحمد الهمامي (48)في القيروان شبيبة القيروان 0 النادي الصفاقسي 4 احمد عمار (13) وايمن الحرزي (61 ض ج) وكينغسلي ايدوو (63) ومحمد صولة (67) في حمام سوسة النجم الساحلي 2 ايوب عياد (2) وسليمان كوليبالي (71) اتحاد بن قردان 1 باسم السياري (86)في المهدية مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (47) واحمد الحضري (84) ونسيم صيود (90 ز3) مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (36)