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الرابطة 1 - الجولة 12 - فوز النادي الصفاقسي على شبيبة القيروان 4-0

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 15:41 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - فاز النادي الصفاقسي على مضيفه فريق شبيبة القيروان 4-0، اليوم الاربعاء، في اطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت أهداف النادي الصفاقسي عن طريق أحمد عمار في الدقيقة 13 وأيمن الحرزي من ضربة جزاء في الدقيقة 61 وكينغسلاي إيدوه في الدقيقة 63 ومحمد صولة في الدقيقة 67.

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