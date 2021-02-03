الرابطة 1 - الجولة 12 - فوز النادي الصفاقسي على شبيبة القيروان 4-0

وات - فاز النادي الصفاقسي على مضيفه فريق شبيبة القيروان 4-0، اليوم الاربعاء، في اطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت أهداف النادي الصفاقسي عن طريق أحمد عمار في الدقيقة 13 وأيمن الحرزي من ضربة جزاء في الدقيقة 61 وكينغسلاي إيدوه في الدقيقة 63 ومحمد صولة في الدقيقة 67.
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وجاءت أهداف النادي الصفاقسي عن طريق أحمد عمار في الدقيقة 13 وأيمن الحرزي من ضربة جزاء في الدقيقة 61 وكينغسلاي إيدوه في الدقيقة 63 ومحمد صولة في الدقيقة 67.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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