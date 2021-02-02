الرابطة 1- الجولة 12 - حوار واعد بين النجم الساحلي واتحاد بن قردان مداره الانفراد بالمركز الثاني

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يحتضن ملعب حمام سوسة غدا الاربعاء حوارا واعدا بين فريقي النجم الساحلي واتحاد بن قردان لحساب الجولة الثانية عشرة مداره الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويتقاسم الفريقان المرتبة الثانية برصيد 20 نقطة لكل منهما لكن النجم الساحلي تنقصه مقابلة مع النادي الصفاقسي لحساب الجولة السادسة.وسيسعى فريق جوهرة الساحل الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية تحت قيادة المدرب لسعد الدريدي وذلك بتحقيق الفوز الرابع على التوالي من اجل الانفراد بالمركز الثاني وتاكيد قدرته على لعب الادوار الاولى في هذا الموسم.وكان زملاء ايمن المثلوثي فازوا على مستقبل الرجيش وشبيبة القيروان والملعب التونسي في الجولات الثلاث الاخيرة الماضية.ورغم الفترة الايجابية التي يمر بها فريق جوهرة الساحل فان المهمة لن تكون سهلة في لقاء الغد باعتبار وان المنافس يعيش هو الاخر مرحلة جيدة بقيادة المدرب حسان القابسي مكنته من احتلال مركز متقدم في الترتيب العام وسيبحث بدوره عن الفوز لمواصلة مسيرته الموفقة.ويستضيف الترجي الرياضي المتصدر غدا النادي البنزرتي بملعب المنزه في مباراة يتطلع فيها الاول الى مزيد تعزيز موقعه في الصدارة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي والتاسع في الموسم فيما سيعمل النادي البنزرتي على تجديد العهد مع الفوز الذي غاب عنه في الجولات الثلاث الماضية والابتعاد عن الفرق المهددة بالنزول.ويدخل فريقا الاولمبي الباجي والنادي الافريقي حوارهما في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة تحت شعار التدارك وايقاف سلسلة النتائج السلبية فالفريق المحلي مني باربع هزائم متتالية والفريق الضيف تعرض الى ثلاث هزائم متتالية.وسيحاول نادي عاصمة السكر في ثاني مباراة له تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي استغلال الظرف الصعب الذي يمر به منافسه من اجل كسب نقاط الفوز التي من شانها ان تعيد الثقة الى الفريق فيما سيسعى النادي الافريقي في اول مباراة له مع مدربه قيس اليعقوبي فتح صفحة جديدة تمهد لانطلاقة جديدة للفريق في سباق البطولة بعد النتائج المتواضعة المسجلة في الجولات الماضية.ويلوح الحوار مشوقا ومتكافئا بين مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة الاولى ومستقبل سليمان اللذين جمعا نفس الرصيد من النقاط (18 لكل منهما).وسيبذل ابناء المدرب سعيد السايبي كل ما في وسعهم من اجل تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومتابعة مسيرتهم الموفقة في قسم النخبة فيما سيعمل ابناء المدرب يامن الزلفاني على الخروج بنقاط الفوز من اجل البقاء اقرب ما يمكن من فرق المقدمة.وسيكون شعار الفوز ولاشيء غيره عنوان مباراة شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي ذلك ان الاول مازال يبحث عن فوزه الاول في البطولة وهو مطالب بالخروج بثلاث نقاط للشروع في مرحلة الانقاذ بعد ان اكتفى بحصد نقطتين في 10 مقابلات خاضها الى حد الان فيما يرنو الثاني الى تحقيق فوزه السادس في الموسم للبقاء على اقرب مسافة ممكنة من المتصدر الترجي الرياضي في انتظار خوض مقابلتيه المؤجلتين مع كل من الاولمبي الباجي والنجم الساحلي.وسيسعى الاتحاد المنستيري من جهته الى تاكيد استفاقته عندما يستقبل غدا نجم المتلوي بتسجيل فوزه الرابع على التوالي ومواصلة التقدم في الترتيب العام بعد النتائج المتذبذبة المسجلة في بداية الموسم في حين سيعمل نجم المتلوي على تدارك هزيمته الثقيلة على ارضه في الجولة الماضية امام مستقبل الرجيش (0-3) وتفادي الدخول في مرحلة شك.ويبقى تجديد العهد مع الانتصارات الهدف المنشود في ملعب باردو بين فريقي الملعب التونسي واتحاد تطاوين فالملعب التونسي لم يهتد الى الفوز في الجولات الاربع الماضية فيما غاب الفوز عن اتحاد تطاوين في المقابلات الخمس الاخيرة.