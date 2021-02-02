قابس: وفاة شخص في اصطدام شاحنة لنقل العملة بسيارة خفيفة

وات -

أسفر حادث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة كتانة من معتمدية مارث بولاية قابس، عن وفاة شخص على عين المكان، بعد ان اصطدمت سيارته الخفيفة بشاحنة مخصصة لنقل العملة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة (وات).وبين ذات المصدر ان هذا الحادث قد اسفر كذلك عن اصابة سائق شاحنة نقل العملة وشخصين اخرين، بجروح متفاوتة الخطورة واشار الى انه تم نقل كافة المصابين الى المستشفى الجهوي بقابس لاجراء التدخلات الطبية اللازمة.