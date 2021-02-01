الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي يسري بوعلي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي محمد الفني
في باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
في المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي نصر الله الجوادي
في القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي كريم الخميري
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان اسامة بن اسحاق
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان وسيم بن صالح
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
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في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي يسري بوعلي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي محمد الفني
في باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
في المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي نصر الله الجوادي
في القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي كريم الخميري
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان اسامة بن اسحاق
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان وسيم بن صالح
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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