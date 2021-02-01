الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

وات -

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي يسري بوعليفي المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي محمد الفنيفي باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين عامر شوشانفي المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي نصر الله الجواديفي القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي كريم الخميريفي حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان اسامة بن اسحاقفي المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان وسيم بن صالحتقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.