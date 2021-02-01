صفاقس: إعداد أكلة ساخنة لتلاميذ عدد من المدارس الابتدائية الخاضعين لنظام "نصف مقيم" كتجربة نموذجية بجزيرة قرقنة

وات -

انطلقت اليوم الاثنين تجربة نموذجية بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس تتمثل في إعداد أكلة ساخنة لفائدة تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية الخاضعين لنظام "نصف مقيم" بدل الأكلة المجففة (المكونة من اطعمة باردة لا تستوجب الطهي) التي اعتادوا على التزود بها من المؤسسة التربوية وذلك بسبب بعد مقرات سكناهم عن المدرسة.وتولى إعداد هذه الأكلة المطعم المركزي بمعهد فرحات حشاد بقرقنة وسيزود بها بين الفترة الممتدة من الساعة 11 إلى الساعة 13، قرابة 600 تلميذ يزاولون تعلمهم بالمدارس القريبة من المعهد، وهي مدارس "الرملة" و"القراطن" و"النجاة"، بالإضافة إلى 100 تلميذ يدرسون بمعهد فرحات حشاد والمدرسة الإعدادية المجاورة له.ووصف المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 شكري بوعزيز في تصريح ل(وات) هذه التجربة الجديدة ب"النموذجية" مشيرا إلى أنها الثانية من نوعها على المستوى الوطني بعد تجربة الناظور (ولاية زغوان) التي كانت أطلقتها وزارة التربية في إطار تحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتجويد خدمات الإعاشة التي توفرها للتلاميذ نصف المقيمين "وفق الشروط الصحية".وأكد بوعزيز أن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 ستحرص على نجاح هذه التجربة الجديدة ثم تقييمها والتحقق من نجاحها قبل أن تقع عملية تعميمها في فترة لاحقة على مدارس عدد من المعتمديات التي تتوفر فيها الشروط.وتعد المندوبية للتربية صفاقس 2 حوالي 120 مدرسة توفر الأكلة الجافة لفائدة ما يزيد عن 120 ألف تلميذ "نصف مقيم" يقطع مسافات طويلة بين المسكن والمدرسة.