الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي
في باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين
في المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
في القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
ر-هس
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في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي
في باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين
في المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
في القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
ر-هس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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