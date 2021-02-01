الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقيفي المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلويفي باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوينفي المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتيفي القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسيفي حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردانفي المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمانتقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.ر-هس