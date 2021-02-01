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الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 11:37 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:

في باجة - س 14 الاولمبي الباجي - النادي الافريقي


في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي

في باردو - س 14 الملعب التونسي - اتحاد تطاوين

في المنزه - س 15 الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

في القيروان - س 13 شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي

في حمام سوسة - س 14 النجم الساحلي - اتحاد بن قردان

في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان

تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
ر-هس


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