الحكومة ترخص للشركة التونسية للكهرباء والغاز مدّ أنبوب لنقل الغاز من تونس إلى بنزرت على امتداد 160 كلم

وات -

رخصت الحكومة، للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مد أنبوب لنقل الغاز من تونس العاصمة وصولا إلى بنزرت (تونس- المبطوح- بنزرت) على امتداد 160 كلم ، وبطاقة نقل قصوى تبلغ 150 الف متر مكعب في الساعة.وضبطت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، المواصفات الفنية للأنبوب وأماكن مروره عبر ولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت، بموجب أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2021 .ويضم الأنبوب ثلاث قنوات رئيسية، تمتد الاولى بقطر 24 بوصة على امتداد 70 كلم، تربط بين محطة قطع الغاز بفوشانة ومحطة الغاز المبطوح، والثانية بقطر 12 بوصة على امتداد 40 كلم، تربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بجرزونة، والثالثة بقطر 20 بوصة على امتداد 50 كلم، وتربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بالخروبة.ويتضمن المشروع كذلك، مد أنابيب قطر 8 و 4 بوصات معدة لتزويد المناطق البلدية المحاذية، الى جانب تركيز 15 محطة لقطع الغاز، وتجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز، وعلامات الاستدلال التي تحدد موقع الأنبوب.