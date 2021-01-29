كوفيد - 19: الخطوط التونسية تدعو المسافرين لفرنسا الى الاستظهار بالوثائق المطلوبة

دعت الخطوط التونسية، الجمعة، المسافرين البالغين من العمر 11 سنة فما فوق والقاصدين فرنسا الى الاستظهار بالوثائق المطلوبة عند القيام بعملية التسجيل في تونس.وأكدت الخطوط التونسية، في بلاغ أصدرته، ضرورة تقديم النسخة الاصلية للتقرير الخاص بالتحليل المخبري "آر تي - بي سي آر"، على ان لا يتجاوز تاريخ صلاحيته 72 ساعة من تاريخ اخذ العينة.وشددت على أهمية ان يتضمن التقرير الخاص بهذا التحليل المعطيات المتعلقة بالمخبر الذي اجري به، وكافة البيانات المتعلقة بالشخص المعني بذلك (الاسم واللقب وتاريخ الولادة والعمر) اضافة الى نوعية وتاريخ ونتيجة التحليل.ولفتت الى ضرورة ان يتضمن التقرير، كذلك، بطاقة متابعة التسلسل وترخيص للتنقل والتصريح على الشرف، مشيرة الى امكانية تحميل هذه الوثائق عبر الرابط التالي:وأفادت الناقلة الوطنية، في هذا الصدد، انه لن يتم قبول عمليات تسجيل المسافرين الذين لم يستظهروا بالوثائق المذكورة.