   Farid - جمال جمال  

الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة (النيابة العمومي)

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 17:02 قراءة: 2 د, 5 ث
وات - أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في بلاغ إلى الرأي العام، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بلاغها، أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.


وذكرت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الادارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وأكدت النيابة العمومية في بلاغها، أنها أذنت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الاجابة لحد الآن.


يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي، كان أفاد في تصريح ل (وات) أمس الخميس، بانه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص "مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية، واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة".

وأضاف أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في اجراء هذه الابحاث و"سيتم انجاز الاعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -ان وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الابحاث سماعه، وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك".

من جهتها، أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وبعد أن طمأنت الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية، تداولت أول أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل "تسميم" رئيس الجمهورية.

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Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 219593

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 20h 42m |           
ملا جواب فارغ اش عمل شي دائخ وشي ماعادش يشوف وبلامارة بحذاها واحد داخ شوية وبرة ...الحمدالله اللي حطو الجواب في المكينة قطعوه أربا وتاكدو اللي هو ماعادش يتحرك.

Observateur  (Canada)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 55m |           
@Nouri
طاحلها الجبن ههههنهن

Observo  (United States)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 28m |           
C'est surréaliste ce qui arrive! Difficile à croire qu'on arrive à ce stade d’irresponsabilité. Mr le président (et je garde encore le minimum de respect pour vous appeler Mr le président), vous n'avez pas beaucoup de choix: ou vous adressez le scandale avec toute honnêteté, ou vous allez ternir votre "propreté" et vous serez tout simplement un sale hypocrite menteur, irrespectueux indigne du poste suprême de l’Etat. C'est trop à avaler!!
Ou v-a-t-on avec cette bassesse?

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 12m |           
قيس سعيد وانصارو ديما وهوما في الحرب على البرلمان بلّي هو فضيحة وما يليقش بتونس وصمعتها ووو... نعرفوا الكلام الكل، اليوم تتقلب الطاولة على صاحبها وولاّ قصر قرطاج مسرحية وفضيحة عالمية ما نحكيش على لغة قيس وكشّانو وتخويفو هذا شيئ آخر

Karimyousef  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 10m |           
Pourquoi le président Macron n'avait pas appelé kais Saïd,car il ne voulait pas être mêlé à une histoire bizarre.

Karimyousef  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 08m |           
هذه فضيحة من العيار الثقيل، و رئيس الدولة قاعدين يلعبو به. و اعتقد انه حال الوقت للتخلص من هذه الحاشية

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 17h 56m |           
يا ولدي فضيحة ... لبدو طلسو ... كان النفس طالع هابط ...تو هذي اسمها الحقيقي هو التامر على آمن الدولة...

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 17h 23m |           
تتوالى الفضائح والمهازل بطريقة لم يسبق لها مثيل حتى في جمهوريات الموز
رئيسة الديوان فتحت ظرفا (!) وادركت انه خاليا من اي مكتوب رغم انها "بمجرد فتحها للظرف شعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير"
ورغم ذلك "تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق"
رئيسة الديوان تتوجه للمستشفى العسكري حسب بلاغ رئاسة الجمهورية والى مصحة خاصة حسب مصادر اخرى
احد اطباء الاختصاص يؤكدعدم وجود اي مادة سامة تسبب "فقدان شبه كلي لحاسة البصر"
النيابة العمومية تؤكد ان الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة
رئيس الجمهورية يتصل هاتفيا بالصحفي الذي اذاع خبر التسميم قبل الرئاسة ويستنكر التحقيق معه من طرف السلط الامنية
....

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 17h 20m |           
أيّ مالا اشكون يفسرلنا باش داخت وعمات السيدة عكاشة ؟
وعلاش هزّوها للمستشفى العسكري وكلينيك خاصة "هذا من كلامهم" حتى من رؤساء الدول خافوا وتلفنوا والارض تهزت والتوانسه رعشوا ؟؟؟ علاه هذا الكل ؟؟؟
ما ناش ساكتين يلزم الحقيقه تخرج !!!

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 17h 13m |           
Mettre l'enveloppe dans un boite transparente et la vendre aux enchères ,



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