القيروان :اندلاع حريق بمعمل لصنع ألياف الجبس في المنطقة الصناعية بالقيروان

وات -

اندلع اليوم في حدود الساعة الواحدة إلا الرّبع بعد الظهر حريق بمصنع لإنتاج الياف الجبس بالمنطقة الصناعية في القيروان وتقوم حاليا وحدات المدنية بعملية إخماد الحريق.وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم الرزقي في تصريح لــ(وات) أن الحريق امتدّ إلى أجزاء كبيرة من المصنع، مضيفا ان الأسباب الأولية تتمثل في اندلاع شرارة أثناء القيام بأشغال صيانة ولحام و عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لذلك، حسب قوله.وأدّى الحريق إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة بالمصنع فيما لم تسجل أيّة أضرار بشرية وقد انتشرت سحابة من الدخان الكثيف غطت ارجاء المنطقة الصناعية .