القيروان :اندلاع حريق بمعمل لصنع ألياف الجبس في المنطقة الصناعية بالقيروان

وات - اندلع اليوم في حدود الساعة الواحدة إلا الرّبع بعد الظهر حريق بمصنع لإنتاج الياف الجبس بالمنطقة الصناعية في القيروان وتقوم حاليا وحدات المدنية بعملية إخماد الحريق.
وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم الرزقي في تصريح لــ(وات) أن الحريق امتدّ إلى أجزاء كبيرة من المصنع، مضيفا ان الأسباب الأولية تتمثل في اندلاع شرارة أثناء القيام بأشغال صيانة ولحام و عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لذلك، حسب قوله.
وأدّى الحريق إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة بالمصنع فيما لم تسجل أيّة أضرار بشرية وقد انتشرت سحابة من الدخان الكثيف غطت ارجاء المنطقة الصناعية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم الرزقي في تصريح لــ(وات) أن الحريق امتدّ إلى أجزاء كبيرة من المصنع، مضيفا ان الأسباب الأولية تتمثل في اندلاع شرارة أثناء القيام بأشغال صيانة ولحام و عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لذلك، حسب قوله.
وأدّى الحريق إلى تسجيل أضرار مادية جسيمة بالمصنع فيما لم تسجل أيّة أضرار بشرية وقد انتشرت سحابة من الدخان الكثيف غطت ارجاء المنطقة الصناعية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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