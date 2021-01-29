سليانة: تاجيل الاضراب الجهوي الى 2 مارس القادم ووفد حكومي سيزور الولاية ابتداء من يوم 8 فيفري

وات -

ذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة أحمد الشافعي في تصريح صباح اليوم الجمعة ل(وات() أنه تقرر تأجيل الاضراب العام الجهوي المقرر يوم 2 فيفري القادم إلى يوم 2 مارس، وذلك اثر انعقاد جلسة بمقر رئاسة الحكومة أمس الخميس حول برقية الإضراب الصادرة مؤخرا بالتنسيق بين الاتحاد الجهوي للشغل ومكونات الائتلاف الجهوي للمنظمات الوطنية وأضاف المتحدث ذاته أنه تم أيضا عرض مطالب الجهة في جل القطاعات والاتفاق على تنقل وفد حكومي ابتداء من يوم 8 فيفري القادم وعلى مدى 3 أيام الى ولاية سليانة لتدارس كل الإشكاليات والعراقيل المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة على أن تختم بمحضر جلسة مع مكونات المجلس الجهوي ولفت إلى أن جزء من اشغال الجلسة واكبها رئيس الحكومة وأشرف عليها رئيس ديوان رئيس الحكومة وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين ونواب الجهة ووالي الجهة وممثلي المنظمات الوطنية وقال الشافعي انه سيتم رفع محضر الجلسة وجل الدراسات الى الوزارات المعنية ليتم يوم 26 فيفري القادم عقد مجلس وزاري خاص بولاية سليانة يذكر أن كل من الاتحاد الجهوي للشغل ومكونات الائتلاف الجهوي للمنظمات الوطنية و ونواب الجهة ومنسق البلديات اتفقوا يوم 18 جانفي المنقضي على تنفيذ إضراب عام يوم 2 فيفري 2021 عوض 28 جانفي الفارط من أجل مطالب الجهة العالقة ومشاريعها المعطلة وحقها في التنمية العادلة.