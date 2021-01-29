الرابطة 1 - ثلاثة تعزيزات جديدة للاتحاد المنستيري

وات - اعلن الاتحاد المنستيري عن تعزيز صفوف فريق الاكابر لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد هم الجزائريان هادي بالعميري وتوفيق زرارة وداغو تشيبامبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتاتي هذه الانتدابات في اطار تعزيز الرصيد البشري الحالي وضمان اوفر حظوظ النجاح للفريق خلال الموسم الجاري.
ويحتل نادي عاصمة الرباط المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 11 نقطة كما تنتظره مواجهة هامة في شهر فيفري القادم مع الرجاء البيضاوي المغربي في الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
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وتاتي هذه الانتدابات في اطار تعزيز الرصيد البشري الحالي وضمان اوفر حظوظ النجاح للفريق خلال الموسم الجاري.
ويحتل نادي عاصمة الرباط المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 11 نقطة كما تنتظره مواجهة هامة في شهر فيفري القادم مع الرجاء البيضاوي المغربي في الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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