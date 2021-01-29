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الرابطة 1 - ثلاثة تعزيزات جديدة للاتحاد المنستيري

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 10:31 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - اعلن الاتحاد المنستيري عن تعزيز صفوف فريق الاكابر لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد هم الجزائريان هادي بالعميري وتوفيق زرارة وداغو تشيبامبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتاتي هذه الانتدابات في اطار تعزيز الرصيد البشري الحالي وضمان اوفر حظوظ النجاح للفريق خلال الموسم الجاري.


ويحتل نادي عاصمة الرباط المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 11 نقطة كما تنتظره مواجهة هامة في شهر فيفري القادم مع الرجاء البيضاوي المغربي في الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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