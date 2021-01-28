بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة الاحياء المتاخمة لجسر بنزرت الجديد بكلفة 7 ملايين دينار

وات -

أعطى والي بنزرت محمد قويدر، صباح اليوم الخميس، إشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة الاحياء المتاخمة لجسر بنزرت الجديد بمنطقة بنزرت الجنوبية، المقدّرة كلفته بـ7ملايين دينار، ويشمل كل من أحياء حافر مهر، والزهور، وبئر مسيوغة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وحيي العين الكبيرة وبن نيقرو بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.وبيّن والي بنزرت في تصريح لـ"وات"، بالمناسبة، أن هذا المشروع يندرج ضمن المكونات الثلاثة لمشروع الجسر الجديد ويهدف الى تحسين ظروف ومستوى عيش الاحياء الخمسة المتاخمة للوصلة الثابتة، حيث تضم الاشغال تهيئة الطرقات والمسالك، وتعزيز ربط المساكن بشبكة التطهير، الى جانب الانارة العمومية، كما سيمكّن المشروع من تعزيز اندماجية مشروع الجسر في محيطه بما يضمن سرعة الانحاز المادي.وطمأن الوالي كلّ أهالي الجهة والنسيج المجتمعي بالسير الجاد لكل المراحل التحضيرية للانجاز الفني للجسر الجديد، حيث تم تسليم 22 مليون دينار من التعويضات لاصحاب العقارات المنتصبة في مسار المشروع، ومن المنتظر المصادقة قريبا على التقييم الاولي لعروض الشركات الدولية الـ24 المشاركة في طلب العروض الدولي لصفقة الانجاز للجسر والاعلان عن الاختيار الاولي لـ10 شركات والتي ستتولى بدورها تقديم عروضها المالية للتكفل بالانجاز، قبل الاختيار النهائي لاحداها.وأضاف أنه تم اعلان طلب العروض الدولي الخاص بمكوّن مكون طرقات الربط او الطرقات الشعاعية، إلى جانب تركيز مكتب الاستشارة الفنية المكلف بمعاضدة هياكل التنفيذ الاداري للصفقات وغيرها من اجل تامين كل مراحل الانجاز من اي تعطيل.يذكر ان جسر بنزرت الجديد او الوصلة الثابتة تقدر كلفته المالية 750مليون دينار (245مليون اورو) ويتوزع فنيا على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم، منها القسط الثاني ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت، وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا عن سطح البحر، ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.