الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس28 جانفي 2021

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زغوان: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و47 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف : تسجيل حالة وفاة جديدة و34 إصابة بفيروس الكورونا

قابس: تسجيل 04 وفيات و107 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة : 31 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا"

المنستير: تسجيل 8 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سوسة : 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و164 إصابة جديدة

توزر: تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وانخفاض تدريجي في عدد الحالات النشيطة

مدنين : حملة تحسيسية بعدد من المؤسسات التربوية في جربة حول التوقي من فيروس كورونا

باجة : ارتفاع الوفايات جرّاء الاصابة ب"كورونا " الى 117حالة وتسجيل 34 اصابة جديدة بالفيروس في الجهة

مدنين : تسجيل حالتي وفاة و150 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

نابل: مجموع الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا في الجهة يناهز ال14 ألف إصابة منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية زغوان اليوم الخميس حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامرأتين، واحدة بمنطقة جرادو (تبلغ من العمر 87 عاما)، والثانية قاطنة بالزريبة (تبلغ من العمر 65 عاما)، ما رفع عدد الوفيات إلى 105 حالات منذ ظهور الوباء، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سهيل بالي (وات).وذكر بالي في ذات السياق أن مصالح الصحة تلقت اليوم أيضا 47 نتيجة تحاليل مخبرية "إيجابية" من جملة 113 عينة تم رفعها بالجهة، واشار الى أن إجمالي الإصابات بلغ 2685 إصابة منها 392 حالة نشيطة .ارتفعت اليوم الخميس حصيلة الوفيات المسجلة بولاية الكاف جراء انتشار فيروس الكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 149 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4676 حالة وذلك بعد صدور نتائج 95 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 26 جانفي الجاري أفرزت حالة وفاة جديدة و 34 إصابة بالفيروس وفق ما أوردته اليوم الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة أن عدد حالات التعافي من المرض ارتفعت بدورها الى4458 شخصا فيما لايزال 40 شخصا في العلاج بالمستشفيات ومنهم تسعة اشخاص في اقسام الانعاش و218 شخصا في الحجر الصحي، عوفق تصريحه.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ 228 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 306 تحاليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 107 من العينات جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 32 اصابة بقابس الجنوبية، و22 اصابة بقابس المدينة، و21 اصابة بالحامة، و17 اصابة بغنوش، و10 اصابات بقابس الغربية، و04 اصابات بمارث، واصابة واحدة (01) بالمطوية.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 7879 اصابة، وأن 6871 شخصا من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 1004 حالات نشطة لفيروس وناقلة للعدوى من بينها 222 حالة بقابس الجنوبية، و181 حالة بقابس المدينة، و160 حالة بمارث، و175 حالة بالحامة.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة خلال يوم 26 من الشهر الجاري 31 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" المستجد ليرتفع اجمالي الإصابات بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 2259 إصابة وعدد الوفيات الى 48 حالة وفاة وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين الصادر عن ذات الإدارة اليوم الخميس.وحسب ذات التقرير تراجع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة الى الى 17 مصابا فيما حافظ عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على أربعة مرضى.ولازال ترتيب المعتمديات من حيث عدد الإصابات وعدد الموتى محافظا على صورته الأولى التي انطلق بها منذ بداية الجائحة حيث تتصدر جندوبة اللائحة تليها بوسالم ثم غار الدماء ثم طبرقة فيعن دراهم ففرنانة فبلطة بوعوان قبل ان تتذيل معتمدية وادي مليز هذه اللائحة في مستوى الإصابات وكذلك الموتى.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) بانه تم تسجيل 8 وفيات، و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و160 حالة تعافي، ليرتفع المجموع إلى 287 حالة وفاة، و12 ألفا و477 إصابة و8606 حالات شفاء منذ مارس 2020 وإلى غاية 27 جانفي الجاري حسب آخر حصيلة محيّنة مساء امس الأربعاء وتراوح معدل الوفيات اسبوعيا منذ نهاية ديسمبر وإلى غاية مطلع الأسبوع بين 13 و31 حالة وفاة، حيث سجلت 13 حالة وفاة خلال الأسبوع من 3 جانفي الجاري، و30 وفاة خلال الأسبوع من 10 جانفي 2021، و25 حالة وفاة خلال الأسبوع من 17 جانفي الحالي، و31 حالة وفاة في الأسبوع من 24 جانفي 2021، حسب إحصائيات المندوبية الجهوية للصحة وشملت الاصابات الجديدة كلّ معتمديات ولاية المنستير البالغ عددها 13 معتمدية وتوزعت إلى 13 إصابة بطبلبة، و9 إصابات بالمنستير، و9 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بجمال، و6 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات ببنبلة، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بالساحلين، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وتعدّ الجهة حسب ذات الحصيلة 3584 حالة مازالت حاملة لفيروس "كورونا" المستجد، منها 76 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي بلغت نسبة اشغال أسرة "الكوفيد" به 82 فاصل 6 في المائة، ويواصل بها 10 آلاف و752 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو الخضوع للمتابعة الصحية.وشهدت ولاية المنستير منذ بداية انتشار الفيروس استكمال مجموع 57 ألفا و470 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، وارتفع العدد الجملي لاختبارات "الكوفيد" إلى 47 ألفا و891 اختبارا .سجلت ولاية سوسة امس الاربعاء 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و164 إصابة جديدة وذلك من جملة 555 تحليلا تمّ إجراؤها اول امس الثلاثاء وفق ما اوردته اليوم النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة حول تطور الوضع الوبائي وارتفع عدد الاشخاص المصابين بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 13764 مصابا توفي منهم 449 شخصا وشفي 10168 شخصا، بينما مازال 3066 شخصا حاملا للفيروس.ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية سوسة 182 مصابا من بينهم 46 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 23 مريض من ولايات أخرى يذكر ان رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري نفت في تصريح لــ(وات) اليوم الخميس ما يتم تداوله بخصوص إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مشيرة الى ان الحالة الصحية للطفلة مستقرة بعد ايوائها بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وذلك بعد التأكد من انها مصابة بسلالة فيروس كورونا القديم.سجلت ولاية توزر 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد ورود نتائج 64 تحليلا مخبريا مساء أمس الاربعاء لعينات رفعت بتاريخ 26 جانفي الجاري، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات) واوضح براني أن عدد الحالات النشيطة انخفض بالمقارنة مع الأيام الماضية حيث بلغ 454 حالة بعدما كان في حدود 545 منذ ثلاثة أيام، وأضاف أن عدد حالات الشفاء يفوق عدد الحالات النشيطة حيث بلغ اجمالي المتعافين من الفيروس الى غاية اليوم 4029 متعاف من جملة عدد إصابات قدر منذ بداية انتشار الوباء ب4474 إصابة ومجموع 78 حالة وفاة وأشار في ما يتعلق بحالات التعهد داخل المستشفيات للمصابين بأنه يتم حاليا إيواء 04 اشخاص في قسم الإنعاش الطبي و7 حالات في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 حالات في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة و6 اخرين بالمستشفى المحلي بنفطة.انطلقت صباح اليوم النقابة الاساسية لموظفي الادارة العامة للامن العمومي في جربة بالتعاون مع الهلال الاحمر التونسي في حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ معهد ابن عرفة بحومة السوق للتوقي من فيروس كورونا واحترام تطبيق البرتوكول الصحي على ان تشمل مؤسسات تربوية اخرى بمناطق الرياض واجيم وميدون.وتهدف هذه الحملة التي اتخذت شعارا لها تونس بفضل امنها الجمهوري تنتصر على الكورونا الى معاضدة جهود التوقي من فيروس كورونا في صفوف التلاميذ من خلال تعميق الوعي بضرورة الوقاية وادراج مختلف اساليب التوقي من الفيروس ضمن التقاليد اليومية لتصبح سلوكا عاديا يحميهم من خطر العدوى بهذا الفيروس ويمنكهم من مواصلة التعلم في كنف السلامة والطمانينة وفق تصريح محمد بوغديري الناطق الرسمي باسم النقابة.وتم خلال هذه الحملة التوعوية التي استغلّها منظّموها لحثّ التلاميذ على الانضباط وعدم التغيّب عن مقاعد الدراسة لاتمام العام الدراسي بنجاح توزيع كمامات وجال لتعقيم الايدي وهو ما استحسنه التلاميذ وثمنوا مثل هذه المبادرة التي تبقى ضرورية في ظل هذا الوضع الوبائي المخيف حسب قولهم.تاتي هذه المبادرة في الاسبوع الاول من استئناف الدروس في وضعية غير مريحة لمختلف المؤسسات التربوية بكل الولاية لافتقارها للامكانيات الضرورية لتطبيق برتوكول صحي شددت اللجنة العلمية على تطبيقها كشرط لضمان سلامة رواد المؤسسات التربوية الا ان كل مقوماته غير متاحة اقتصرت على ما تجود به بعض مكونات المجتمع المدني.وفي هذا الاطار قررت الفروع الجامعية لقطاعات التربية والتعليم بولاية مدنين في بيان أصدرته عقب اجتماع نقابي يوم امس بدار الاتحاد منح المندوبية الجهوية للتربية مهلة الى نهاية الاسبوع الحالي للايفاء بتعهّداتها فيما يخصّ توفير ما يساهم في ضمان برتوكول صحي سليم وفي غياب ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات النضالية وفق ما ستحدّده القطاعات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل.ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى حدّ أمس الاربعاء في ولاية باجة الى 117 شخصا بعد ثبوت وفاة رجل عمره 64 سنة بمستشفي نفزة وامراة عمرها 62 سنة توفيت بمستشفي شارل نيكول بتونس العاصمة جرّاء الاصابة بالفيروس وذلك يومي 24 و26 جانفي الجاري .وسجّلت أمس ايضا 34 اصابة جديدة ب"كورونا" بالجهة اغلبها بمدينة باجة (16 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق (حالتان) مجاز الباب (9 حالات ) تستور( حالة واحدة ) ونفزة(3 حالات) وعمدون (3 حالات ) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة في ولاية باجة الى 3967 اصابة من جملة 12457 تحليلا تم إجراؤها.من جهة أخرى سجّل تعافي 3359 شخصا من الفيروس بنسبة بلغت 84,67 بالمائة من جملة المصابين حسب إحصائيات الادارة الجهوية للصحّة في باجة.ارتفع ضحايا فيروس كورونا بولاية مدنين الى 239 بتسجيل حالتي وفاة جديدتين يوم امس الى جانب تطوّر إجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 6603 إصابات بتسجيل 150 اصابة محلية جديدة تركّز أغلبها بجزيرة جربة بجملة 65 اصابة بين معتمدياتها الثلاث ميدون وحومة السوق واجيم وخاصة ميدون التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الاصابات بلغ يوم امس 40 اصابة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتتوزّع بقية الاصابات الجديدة بين 22 اصابة في معتمدية مدنين الجنوبية و19 في معتمدية مدنين الشمالية مسجّلتين ارتفاعا بعد استقرار شهدتاه في الايام الماضية ثم جرجيس وبن قردان 12 اصابة و4 اصابات بكل من سيدي مخلوف وبني خداش.وجاءت من بين هذه الاصابات 3 في كل من صفوف التلاميذ واعوان الصحة والاطارات التربوية وعوني امن ليرتفع العدد الجملي لاصابات القطاع الصحي الى 194 اصابة وفي صفوف التلاميذ الى 212 اصابة والاطارات التربوية 89 اصابة و85 اصابة في السلك الامني.وسجلت الجهة 49 حالة شفاء جديدة ارتفع بها العدد الجملي للاصابات الى 4962 حالة شفاء وتوزعت الجديدة منها بين بن قردان 19 حالة شفاء وجرجيس 11 ومدنين الشمالية 7 ومدنين الجنوبية 6 وحومة السوق 4 وميدون حالتي شفاء.ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل ليبلغ 13992 حالة وذلك على إثر تسجيل 188 إصابة جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء الاربعاء على صفحتها الرسمية.وسجّلت الجهة أيضا حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 387 حالة وفاة وتعود حالة الوفاة الاولى لامرأة تبلغ من العمر 78 سنة أصيلة معتمدية بني خيار في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 52 سنة.وفي المقابل تم خلال ال24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 265 حالة باعتبار أنهم تجاوزوا مرحلة نقل العدوى في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة 128 حالة.