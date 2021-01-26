الترجي الرياضي يعزز هجومه بالغاني خالد عبد الباسط

وات - انتدب الترجي الرياضي المهاجم الغاني خالد عبد الباسط بموجب عقد لمدة عامين ونصف حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باب سويقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وسبق لخالد عبد الباسط (24 عاما، 1م فاصل 91) اللعب في بطولة كوسوفو ضمن نادي بريشتينا من 2016 الى 2019 قبل ان يخوض تجربة قصيرة لمدة ستة اشهر مع نادي توتا دوريس الالباني ليلتحق بعدها في جويلية 2020 بفريق جيورسي بيتروف المقدوني.
وهو الانتداب الثاني لمتصدر بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد التعاقد مع لاعب الوسط انيس البدري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسبق لخالد عبد الباسط (24 عاما، 1م فاصل 91) اللعب في بطولة كوسوفو ضمن نادي بريشتينا من 2016 الى 2019 قبل ان يخوض تجربة قصيرة لمدة ستة اشهر مع نادي توتا دوريس الالباني ليلتحق بعدها في جويلية 2020 بفريق جيورسي بيتروف المقدوني.
وهو الانتداب الثاني لمتصدر بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد التعاقد مع لاعب الوسط انيس البدري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219360