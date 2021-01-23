وزارة التربية تشكل لجنة فنية تجمع بين الوزارة والنقابات لاتخاذ الاجراءات البيداغوجية لدمج الثلاثيتين الثانية والثالثة

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اكد المكلف بالاعلام بوزارة التربية، محمد الحاج الطيب ، ان لجنة فنية تضم ممثلين من وزارة التربية والنقابات، تم تشكيلها لاتخاذ جملة من الإجراءات البيداغوجية الخاصة بقرار دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة في ثلاثية موحدة.وأوضح أن هذه اللجنة الفنية ستحدد في الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارة والأطراف الاجتماعية روزنامة التقييم ومواعيد الامتحانات التي ستجرى موفى الموسم الدراسي الحالي بناء على دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة .وبشأن النقص الحاصل في التعلمات والدروس أشار الحاج الطيب أن وزارة التربية فسحت المجال لكافة المربين للقيام بدروس دعم للتلاميذ بشكل تطوعي ومجاني كل حسب وضعيته وحاجياته وحسب تقدم مستوى الدروس .فيما يتعلق بإضراب الإداريين والقيمين والقيمين العامين الذي سيستأنف في 25 جانفي الجاري، قال إنه سيتم رفع الأمر للاجتماع المرتقب في إطار مفاوضات اللجنة العليا 5 زائد 5 والتي تجمع ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل .ووجه الحاج الطيب نداء للمضربين بتأمين استئناف الدروس في ظروف طبيعية خدمة لمصلحة التلاميذ، مؤكدا أن الحكومة ووزارة التربية تقران بمطالبهم المشروعة وملتزمة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار مبدأ استمرارية الدولة .وتستأنف الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين إضرابا مفتوحا يوم الاثنين 25 جانفي للمطالبة بتطبيق محضر جلسة وقع توقيعه مع وزارة التربية والمركزية النقابية (اتحاد الشغل) يوم 8 ماي 2018 بشأن الترقيات والمنح .يذكر أن وزارة التربية اتفقت مع النقابات التعليمية الثلاثاء الماضي على إلغاء عطلة نصف الثلاثي الثاني من 4 إلى 7 فيفري القادم والإبقاء على عطلة الربيع من 15 لـ24 مارس القادم والإبقاء على مواعيد الامتحانات الوطنية مثل الباكالوريا.