المهدية: إضراب فجئي عن العمل بالمستشفى الطاهر صفر بالجهة

وات -

قرّر الفرع الجامعي للصحة بالمهدية، صباح اليوم الجمعة، خوض اضراب فجئي عن العمل على إثر "امتناع قسم الأشعة عن فحص إحدى العاملات بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر"، وفق ما أكده رئيس الفرع، محمد صيود في تصريح لـ"وات".وأوضح صيود، أن الاضراب غير المبرمج تقرر "على خلفية ضرب الحق الدستوري لإحدى العاملات بالمستشفى المتمثل في الرفض المتكرر للقيام بأشعة طلبها طبيبها المباشر"، على حد تعبيره.وبيّن، في ذات الإطار، أن قسم الأشعة بمستشفى الطاهر صفر رفض لثلاثة أيام متتالية القيام بواجبه تجاه عون "يجابه المخاطر اليومية من أجل تقديم الخدمات لفائدة المواطنين"، مطالبا بعرض المسؤول على مجلس تأديب واتخاذ الإجراءات الضرورية ضده "بسبب تعمد الإهمال والتراخي في أداء واجبه وتعريض صحة عون للخطر"، حسب تقديره.ولفت ذات المتحدث، إلى تردي الأوضاع المهنية بالمؤسسات الصحية لا سيما مستشفى الطاهر صفر وغياب عقلية العمل، مشيرا إلى أن" العديد من المرضى الذين يتنقلون من مختلف مناطق الجهة، يتم تأجيل مواعيد فحصهم دون أسباب معقولة".وتجمع عدد من مختلف الإطارات والأعوان العاملين بالمستشفى، معبرين عن رفضهم لما "آلت إليه الأوضاع المهنية بمؤسستهم وغياب الإدارة تنظيم العمل ومراقبة المسؤولين المخالفين، علاوة على نقص التجهيزات والموارد البشريّة"، وفق قولهم.