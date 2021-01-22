الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 22 جانفي 2021

وات -

سوسة : 9 حالات وفاة و163 إصابة جديدة امس الخميس

الكاف : تسجيل حالة وفاة جديدة و 24 اصابة بكوفيد 19

سليانة : تسجيل 15 اصابة جديدة بقيروس كورونا



قبلي: تسجيل حالتي وفاة و60 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع المتعافين الى 3615 شخصا

قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و96 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة : تسجيل حالتي وفاة و49 اصابة جديدة ب"كورونا"

مدنين :3 وفيات بسبب فيروس كورونا و118 اصابة محلية جديدة و79 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة

جندوبة : تسجيل حالتي وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" في الجهة

نابل: تسجيل 6 وفيات و201 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سوسة أمس الخميس 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا من بينهم رضيع كان يعاني من مرض مزمن منذ ولادته وفق تأكيد رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة في سوسة حفصية العذاري لــ(وات).وارتفع مجموع عدد حالات الوفاة بالفيروس في الجهة وفق الإحصائيات الأخيرة إلى 415 حالة وفاة منذ بداية ظهور الوباء، وسجّلت ولاية سوسة كذلك أمس الخميس 163 إصابة جديدة بكورونا من مجموع 464 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الجهة الى 12853 منذ إعادة فتح الحدود وإلى 12942 إصابة منذ بداية الجائحة.ويقيم 158 مصابا بكورونا من أصيلي ولاية سوسة و25 مصابا من ولايات أخرى في المستشفيات العمومية والمصحّات الخاصّة في سوسة من بينهم 47 مصابا في أقسام الإنعاش.وتعافى 9213 مصابا من فيروس كوفيد 19 في الجهة، فيما لا يزال 3233 مصابا حاملا للفيروس.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة جديدة و 24 اصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 90 عينة بتاريخ 20 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 142 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4530 حالة وفق ما صرّح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة.وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ أيضا تسجيل ارتفاع في عدد حالات التعافي إلى 4237 حالة في حين لايزال 41 شخصا يقيمون في المستشفيات ومنهم 11 شخصا في أقسام الإنعاش و 293 شخصا في الحجر الصحي، حسب نفس المصدر.سجّلت ولاية سليانة أمس الخميس 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 2457 حالة مؤكّدة وفق ما صرّح به صباح اليوم الجمعة كاهية مدير الصحة الاساسية للادارة الجهوية للصحة عماد الصغير لــ(وات).و أضاف المتحدث ذاته أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الاجباري بلغ 179 حالة في المقابل بلغ عدد الاصابات في صفوف مهنيي الصحة 227 إصابة لافتا الى ان عدد حالات الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 13 حالة من بينها 3 حالات بالانعاش و 11 حالة بالمستشفيات المحلية.يذكر ان عدد حالات الوفاة بلغ منذ بداية الجائحة الى غاية أمس 104 حالة فيما تم إنجاز 9384 تحليلا منذ بداية الجائحة بكامل ولاية سليانة.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 165 حالة واشار الحداد في تصريح ل(وات) الى ان نتائج العينات التي وردت على الادارة الجهوية للصحة مساء امس الخميس تضمنت 60 عينة ايجابية من بين جزء من العينات التي تم رفعها الى المخبرين المرجعيين بمستشفيي عبد الرحمان مامي والقصاب بالعاصمة يوم 18 جانفي الجاري الى جانب نتائج تحاليل سريعة تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة ونتائج واردة من مخابر خاصة وبين ان حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء ارتفعت الى 4306 حالات منها 3741 حالة تعاف، فيما لا تزال 400 حالة مصنفة نشطة .تلقت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء امس الخميس نتائج 104 تحاليل مخبرية كشفت عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 3972 إصابة منهم 357 حالة نشيطة حاملة للفيروس حاليا، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وبين براني ل(وات) ان عدد المتعافين ارتفع مقابل ذلك الى 3615 متعاف من الفيروس واستقر عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في حدود 77 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وأوضح أن الوضع الوبائي يشهد استقرارا تاما في معتمديات حزوة وتمغزة، التي لم تسجل إصابات منذ عدة أسابيع مقابل تراجع في مستوى انتشار العدوى في كل من توزر ودقاش وحامة الجريد، فيما تشهد معتمدية نفطة ارتفاعا في عدد الإصابات بشكل ملحوظ هذه الأيام.ويقيم في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر 03 مرضى، وتوجد بأقسام "الكوفيد 19" مجموع 17 مصابا موزعين الى 08 بالمستشفى الجهوي بنفطة و05 في المستشفى الجهوي بتوزر و04 بالمستشفى المحلي بدقاش.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ في الولاية 204 حالات.وبين جبران انه تم اجراء 334 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 96 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 29 اصابة بقابس الجنوبية، و16 اصابة بمارث، و15 اصابة بقابس المدينة، و13 اصابة بوذرف، و10 اصابات بالمطوية، و06 اصابات بكل من قابس الغربية ومطماطة الجدية، واصابة واحدة (01) بالحامة.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 7216 اصابة، واشار الى أن 6357 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية وهو ما يوازي نسبة شفاء في حدود 88 بالمائة.وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 855 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 257 حالة بقابس الجنوبية، و213 حالة بقابس المدينة، و115 حالة بمارث.بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى حدود أمس الخميس في ولاية باجة 108 اشخاص بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين حيث توفّي رجل بالمستشفي الجهوى بباجة وامراة توفيت بمصحة خاصة بتونس وعمرها 85 سنة.وسجّلت أمس أيضا 49 اصابة جديدة ب"كورونا" بالجهة اغلبها بمدينة باجة (21 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق( 4 حالات ) مجاز الباب ( 9 حالات ) تستور (3 حالات ) عمدون (3 حالات) ونفزة (7 حالات ) وقبلاط(2 حالتان) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بباجة الى 3782 حالة من جملة 11831 تحليلا تمّ إجراؤها.من جهة أخرى سجّل تعافي 3152 شخصا من الفيروس بنسبة تفوق ال83 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و118 إصابة محلية جديدة و79 حالة شفاء ليرتفع عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 221 حالة وفاة ويتطوّر إجمالي الاصابات الى 6116 والعدد الجملي لحالات الشفاء الى 4364 حالة شفاء وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتواصل تسجيل العدد الاكبر للاصابات في جزيرة جربة ب54 اصابة منها 27 اصابة بحومة السوق و24 بميدون و3 باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين مدنين الجنوبية 17 اصابة وكل من جرجيس وبن قردان 16 اصابة ومدنين الشمالية 11 اصابة وسيدي مخلوف اصابة واحدة.وحسب القطاعات فقد تمّ تسجيل 8 إصابات لدى تلاميذ ارتفع بها عدد الاصابات في صفوفهم الى 198 إصابة وإصابتين في صفوف أعوان الصحة تطور بهما اجمالي اصابات القطاع الصحي الى 181 اصابة الى جانب إصابتي عوني امن وطالبين.وتوزعت من جهة اخرى حالات الشفاء حسب المعتمديات بين 19 حالة شفاء بميدون و13 ببن قردان و9 بكل من سيدي مخلوف وجرجيس و7 بمدنين الشمالية و6 بمدنين الجنوبية وحالتي شفاء باجيم وحالة شفاء ببني خداش.انضاف إلى سجّل المتوفّين بفيروس " الكورونا " في ولاية جندوبة شخصين جديدين قاطنين بمعتمدية غار الدماء توفّيا أمس الأوّل ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بذات السبب ومنذ بداية الجائحة بالجهة الى 145 شخصا أغلبهم من المسنين وفق ما ورد في التقرير المحيّن الصادر اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة والمتعلق بإحصائيات يوم 20 من الشهر الجاري.وسجّل عدد الإصابات هو الاخر تطوّرا بـ 42 إصابة جديدة ليتخطى مجموعها 2159 مقسّمة بين 20 حالة مستوردة و2139 إصابة محلية.ويمثّل عدد الإصابات المؤكدة نحو 25 بالمائة من مجموع العينات المرفوعة منذ بداية الجائحة.والى حد يوم 20 من الشهر الجاري يقيم بقسم الإنعاش شخصان وبأقسام الكوفيـد بمستشفيات الجهة 18 شخصا.ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بولاية نابل ليبلغ 357 حالة وفاة منذ بداية الجائحة وذلك على إثر تسجيل 6 وفيات جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية مساء أمس الخميس.وسجّلت الجهة أيضا 201 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس على إثر القيام ب480 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 12996 حالة من بينها 2819 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.وسجّل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة ارتفاعا ليبلغ 117 حالة في حين تم رفع العزل الصحي عن 115 حالة خلال ال24 ساعة الاخيرة وتتوزع حالات الوفاة الأخيرة المسجلة، والذين تتراوح أعمارهم بين 58 و86 سنة، على حالتين بمعتمدية دار شعبان الفهري وحالة بكل من معتمديات الحمامات والهوارية وسليمان ومنزل تميم فتح