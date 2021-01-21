الشروع غدا الجمعة، بصفة استثنائية، في صرف الجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

يعلم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كافة المنتفعين بالجرايات أنه نظرا لتزامن التاريخ المعتاد لصرفها (23 من كل شهر) مع نهاية الأسبوع حيث من المفترض، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صرفها يوم الاثنين 25 جانفي ومراعاة لطابعها المعيشي، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تقديم تاريخ صرفها بداية من يوم الجمعة 22 جانفي2021.وينطبق هذا التاريخ على جميع الجرايات بقطع النظر عن كيفية خلاصها أي التي تصرف بالحوالات أو في الحسابات البريدية والبنكية.كما يهم الصندوق إعلام منظوريه من متقاعدي الوظيفة العمومية أنه قد تولى إدراج القسط الثالث من الزيادة العامة لسنة 2020 ضمن جراياتهم لهذا الشهر على أن يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد صرف المخلفات الناتجة عن هذا التعديل.هذا ويذكّر الصندوق أنه وضع على ذمة جميع منخرطيه أرقاما هاتفية جوالة للتواصل مع المراكز الجهوية والمحلية ومكتب العلاقات مع المواطن تم نشرها على صفحته الرسمية بموقع "الفايسبوك" وبحسابه على تطبيقة الانستغرام على العنوان: instagram.com/cnrps_instastagram.com/cnrps_insta