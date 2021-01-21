منوبة: ست جمعيات مدنية بطبربة تعبر عن مساندتها للتحركات المشروعة وتطالب باطلاق سراح الموقوفين ممن تثبت براءتهم

اعتبرت ست جمعيات ناشطة بالمجتمع المدني في طبربة من ولاية منوبة في بيان مشترك صدر مساء امس الاربعاء ، ان جملة الاحتجاجات التي شهدتها معتمدية طبربة " ليست إلا نتاج لسنوات من الظلم والتهميش المسلط على أبناء الجهة".واستنكرت الجمعيات وهي منظمة الدفاع عن المستهلك (فرع طبربة )وجمعية الشباب الفاعل وجمعية الحرفيين والفنون الجميلة وجمعية شباب التحدي للبيئة والتنمية المستدامة وجمعية فنون للجميع بطبربة، كل عمليات السرقة والنهب "إن وقعت" وفق نص البيان معبّرة عن مساندتها ، كل التحركات الإحتجاجية المشروعة.واكدت أن تلك التحركات نتيجة حتمية لتنكر الحكومات المتعاقبة بوزرائها وبممثليها الجهويين والمحليين ، لمطالب المواطنين واستحقاقات المنطقة وللمشاريع المبرمجة التي لم تنفذ بالمخطط 2016- 2020 ( المستشفى الجهوي ، إحداث طريق حزامية ، إعادة قطار الأحواز ، إحداث منطقة صناعية بطبربة ... ) ، و المشاريع المقترحة كحماية مدينة طبربة من الفيضانات ، ومد خط قطار الى طبربة و مشاريع التنمية المندمجة كالمسبح البلدي ، المركب التجاري ، المنطقة الحرفية ، و المشاريع البلدية كالسوق اليومي وإعادة تهيئة المنتزه العائلي بجبل ميانة و المركب التجاري بحي النسيم.وطالب ممثّلو الجمعيات في البيان الذي حصلت وات على نسخة منه ، باطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت فعليا مشاركتهم في عمليات السرقة والنهب، مع توضيح مآل تدعيم موارد الرزق في برنامج التنمية المندمجة المخصص لطبربة والبالغة قيمته 03 ملايين دينار.يذكر ان طبربة استعادت هدوءها بعد يومين من الاحتجاجات الليلية التي تم القبض فيها على 21 شخصا تم ايداع اربعة منهم السجن وطفل قاصر بالاصلاحية فيما اطلق سراح البقية ، وفق ما افاد به مصدر أمني صحفية مكتب (وات) بمنوبة.