الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس21 جانفي 2021

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سوسة: تسجيل 406 وفيات بعد وفاة 7 اشخاص وارتفاع عدد المصابين إلى 12779 إصابة

قابس: تسجيل حالة وفاة و32 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



صفاقس : تسع وفيات و226 إصابة جديدة و256 حالة شفاء في الأربع وعشرين ساعة الماضية

الكاف : تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و118 اصابة محلية و5 اصابات وافدة من بلد اوروبي بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل 4 حالات وفاة و36 اصابة جديدة بفيروس كورونا

باجة : حالتا وفاة و39 اصابة جديدة ب"كورونا"

ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية سوسة الى 406 وفيات بعد تسجيل 7 حالات وفاة امس الاربعاء، وفق ما افادت به رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة حفصية العذاري (وات) وأوضحت العذاري ان معالجة 539 تحليلا مخبريا افرزت امس الاربعاء تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بينها 15 إصابة في صفوف أعوان واطارات الصحة، ليرتفع العدد الجملي للمصابين منذ تاريخ 27 جوان الماضي إلى 12690 إصابة والى 12779 إصابة منذ بداية الجائحة واستقر عدد المتعافين من الفيروس، وفق نفس المصدر، عند 9213 مريضا بينما لا يزال 3078 مريضا تحت المراقبة الطبية ويقيم في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة 162 مصابا بالفيروس أصيلي الولاية، منهم 42 شخصا في حالة انعاش، الى جانب 29 مريضا من ولايات أخرىأفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ اجمالا في الولاية 204 حالات.وبين جبران انه تم اجراء 111 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 32 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 13 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بقابس المدينة، و06 اصابات بقابس الغربية واصابة واحدة (01) بكل من غنوش والمطوية ومارث.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 7120 اصابة وأن 6189 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 930 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 298 حالة بقابس الجنوبية، و246 حالة بقابس المدينة، و125 حالة بمارث.جاء في التقرير اليومي المحيّن المتعلق بالوضع الوبائي في ولاية جندوبة ليوم 19 جانفي الجاري والصادر صباح اليوم الخميس عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الى 2117 إصابة مقابل 143 حالة وفاة.ولم تسجل الجهة يومي 17 و18 جانفي اية حالة وفاة بالفيروس، وهو ما يجعل العدد مستقرا عند 143 (اخر حالة سجلت بتاريخ 17 جانفي) ويقيم شخصان بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، فيما تتواصل حملات التقصي عن الفيروس في مختلف معتمديات الجهة وسط انشغال المواطنين بسبب قلة عدد العينات المرفوعة يوميا، حيث لم يتجاوز عدد العينات المرفوعة خلال ذات الفترة ومنذ بداية الجائحة 8578 عينة مقارنة بعدد سكان الجهة الذي يفوق 400 الف ساكن.سجّلت ولاية صفاقس في الأربع وعشرين ساعة الماضية تسع وفيات و226 إصابة جديدة بوباء "كورونا" من مجموع 956 تحليلا و256 حالة شفاء وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها بتاريخ اليوم الخميس وهو ما يبيّن تواصل ارتفاع حالات الوفاة مقابل تراجع نسبة الإيجابية في التحاليل وارتفاع حالات الشفاء.وبلغ بناء على هذه المطيات الجديدة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس 423 حالة وفاة وعدد الحالات الحاملة للفيروس 18160 حالة وعدد حالات الشفاء 14918 حالة في حين فاق عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 65 ألفا.وتشير الإحصائيات الخاصة بوضعيات التكفّل بالمصابين في المستشفيات والمصحات إلى أن 138 مصابا يقيمون حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و95 مصابا في المصحات الخاصة و18 مصابا بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني في طينة.ذكر اليوم المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة اليوم في تصريح لــ(وات) أنّ الإدارة الجهوية سجّلت على مستوى ولاية المنستير وحسب آخر حصيلة محيّنة الأربعاء 20 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء 4 وفيات جديدة، و49 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد و90 حالة تعافي جديدة منه ليرتفع المجموع إلى 255 وفاة و11 ألفا و501 من الحالات، و7 آلاف و724 حالة شفاء.وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب ما بيّن الببة، إلى 17 إصابة بطبلبة، و6 إصابات بجمال، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بالساحلين، وإصابة واحدة بزرمدين، وحالة واحدة ببني حسان، وحالة واحدة ببنبلة، وإصابتين غير محدد مكانها.وتعدّ الجهة حسب ذات الحصيلة 3522 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد من بينها 64 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ووجود 10 آلاف و522 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية في حين استكمل 45 ألفا و468 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية مقابل 44 ألفا و800 شخصا منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي 2021 أي أنّ هناك 668 شخصا أتموا قضاء فترة الحجر الصحي أوّل أمس.وسجلت ولاية المنستير خلال الفترة مارس 2020-20 جانفي 2021 انجاز مجموع 44 ألفا و810 من اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد منها 94 اختبارا جديدا مقابل 44 ألفا و716 اختبارا خلال الفترة مارس 2020-19 جانفي الجاري.ارتفعت حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد بولاية الكاف اليوم الخميس الى4596 حالة وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 88 عينة بتاريخ 18 جانفي الجاري أفرزت 37 إصابة بالفيروس وفق آخر الإحصائيات التي تحصل عليها مراسل (وات) بالجهة من الادارة الجهوية للصحة بالكاف وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح لمراسل (وات) أن عدد حالات التعافي ارتفعت بدورها الى4188 حالة مقابل استقرار في عدد الوفيات في حدود 141 شخصاً في حين لايزال على حد قوله 318 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي،مضيفا أن 41 شخصا يقيمون في المستشفيات ومنهم 12 شخصا في اقسام الانعاش بمختلف مستشفيات الجهة.توفي مصابان بفيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، ليتطور عدد الوفايات منذ ظهور الوباء الى 218 حالة وفاة، كما ارتفع عدد المصابين الى 5998 مصابا بتسجيل 118 اصابة محلية جديدة وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز ل(وات) ان اغلب الاصابات الجديدة سجلت بجزيرة جربة بعدد 51 اصابة توزعت بين حومة السوق (33 اصابة) واجيم (10 اصابات) وميدون (8 اصابات)، وجاءت بقية الاصابات بمدنين الشمالية (18 اصابة) وكل من مدنين الجنوبية وجرجيس (15 اصابة) وبن قردان (12 اصابة) وسيدي مخلوف (4 اصابات) وبني خداش (3 اصابات).كما سجلت الجهة 5 اصابات جديدة وافدة من بلد اوروبي و21 حالة شفاء منها 7 حالات بجرجيس و5 حالات بكل من من حومة السوق وبن قردان وحالتي شفاء بسيدي مخلوف وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الشمالية والجنوبية ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4285 حالة شفاء.وفي اطار الاعداد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" تقرر خلال جلسة عمل انعقدت مساء امس بمدنين تكوين لجنة جهوية للغرض تتولى اعداد مراكز التلقيح بعدد مركز في كل بلدية على ان تعقد اجتماعات محلية للاعداد لهذه المراكز.أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد باأه قد تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 163 حالة منها 162 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان من السنة الماضية .وذكر الحداد في تصريح اليوم االخميس لــ(وات) أنه قد تم ايضا تسجيل 36 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت يوم امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة من المخبرين المرجعيين بمستشفيي عبد الرحمان مامي والقصاب بالعاصمة الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وبعض النتائج الواردة من بعض المخابر الخاصة لترتفع بذلك حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 4246 حالة منها 3676 حالة تعافي فيما لا تزال 407 حالة مصنّفة نشطة.يشار الى ان 4135 حالة من اجمالي حالات الاصابة المسجلة الى حد اليوم تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي شهدت ايضا تسجيل 162 حالة وفاة.بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى حدود أمس الاربعاء في ولاية باجة 106 أشخاص بعد تسجيل حالتي وفاة رجلين من معتمدية تبرسق احدهما عمره 88 عاما والاخر عمره 84 سنة .وسجلت امس ايضا 39 اصابة جديدة بكورونا بالجهة اغلبها بمدينة باجة (24 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق(2 حالتان ) مجاز الباب (2) تستور (9 حالات ) عمدون (حالة واحدة) ونفزة (حالة واحدة) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بباجة الى 3727 حالة كشفتها نتائج 11637 تحليلا .من جهة اخري سجّل تعافي 3085 شخصا من الفيروس أي ما يمثّل نسبة تقارب 83 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.