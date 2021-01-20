المهدية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس "كورونا" بالجهة بوفاة 7 مصابين

وات -

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، بـوفاة 7 مصابين، على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ293 عينة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 141 حالة وفاة.وتوزّعت حالات الوفاة، وفق ما اوردته الإدارة الجهوية للصحة، إلى حالتين اثنين (02) بمعتمدية الجم لشخصين تتراوح أعمارهما بين 75 و76 سنة، وحالة برجيش لرجل يبلغ 72 سنة، وحالة بمعتمدية المهدية لامرأة تسعينية، وأخرى بالسواسي لامرأة في 87 من عمرها، إلى جانب رجل من قصور الساف توفي عن سن تناهز 79 سنة.وكشفت نفس النتائج، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت حسب الدوائر الصحية، إلى 61 بالمهدية، و29 بسيدي علوان، و19 بقصور الساف، و15 بالجم، بالإضافة إلى 6 إصابات بكل من ملولش وهبيرة، و3 بالشابة، وإصابة واحدة (01) بدائرتي أولاد الشامخ والسواسي.وتجاوز إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة، 6000 إصابة، منها 4031 حالة شفاء و1829 حالة نشطة (حاملة للفيروس).