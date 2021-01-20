الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 20 جانفي 2021

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المنستير: 5 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا

جندوية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في اجمالي الوفيات عند 143 حالة

توزر: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في معتمديتي نفطة ودقاش

قابس: تسجيل حالة وفاة و68 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل 5 حالات وفاة و71 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف : تسجيل حالتي وفاة جديدتين وارتفاع عدد الاصابات إلى 4414 حالة

باجة : تسجيل حالتي وفاة و28 اصابة جديدة ب"كورونا"

سجّلت ولاية المنستير 5 وفيات جديدة ليرتفع المجموع منذ جوان 2020 وإلى غاية 19 جانفي الجاري إلى 251 وفاة حسب آخر حصيلة محيّنة الثلاثاء 19 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما صرّح به لــ(وات) اليوم المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وشهدت ولاية المنستير طورا في عدد الوفيات أسبوعيا من حالة واحدة خلال أسبوع 6 و13 سبتمبر 2020 وحالتي وفاة خلال أسبوع 20 سبتمبر 2020 ثم ارتفاع العدد إلى 16 وفاة خلال أسبوع 27 سبتمبر المنصرم.وسجل أكتوبر الماضي تصاعد الوفيات في الأسبوع إلى 18 وفاة في أسبوع 4 أكتوبر 2020 ثم تراجعها إلى 13 وفاة في أسبوع 11 أكتوبر وإلى 11 وفاة في أسبوع 18 أكتوبر 2020 غير أنّها سجلت مجددا 18 وفاة في أسبوع 25 أكتوبر الماضي.وتراجعت مجددا الوفيات في أسبوع غرة نوفمبر 2020 إلى 9 وفيات لترتفع في أسبوع 8 نوفمبر الماضي إلى 20 وفاة ثم تتراجع إلى 8 وفيات في أسبوع 15 نوفمبر الماضي فمجددا 15 وفاة في أسبوع 22 نوفمبر لتتراجع إلى 8 وفيات و9 وفيات و7 وفيات على التوالي خلال الأسابيع 6 و13 و20 ديسمبر 2020 ثم ارتفعت إلى 15 وفاة في أسبوع 27 ديسمبر 2020.وسجل شهر جانفي في أسبوع 3 جانفي الجاري 13 وفاة، و30 وفاة في أسبوع 10 جانفي 2021 ليتراجع المجموع خلال أسبوع 17 جانفي إلى 22 وفاة حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وأضاف حمودة الببة أنّ مجموع إصابات كورونا بلغ منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي الجاري 11 ألفا و452 إصابة منها 125 إصابة جديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 35 إصابة بالمنستير، و15 إصابة بالمكنين، و15 إصابة بالساحلين، و12 إصابة بقصيبة المديوني، و10 إصابات بالوردانين، و10 إصابات بطبلبة، و7 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات ببنبلة، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالبقالطة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بزرمدين، و9 إصابات غير محدد مكانها.وتعافي في الجهة خلال ذات الفترة مجموع 7634 حالة منها 107 حالات جديدة، واستكمل 44 ألفا و800 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية في حين يواصل 10 آلاف و994 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو هم تحت المتابعة الصحية ومازال هناك 3567 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 65 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.ورفعت عيّنات على مستوى ولاية المنستير لتقصي فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي الجاري إذ بلغ مجموع الاختبارات 44 ألفا و716 اختبارا مقابل مجموع 44 ألفا و428 من اختبارات فيروس كورونا المستجد بتاريخ 19 جانفي 2021 منها 288 اختبارا جديدا.اسفرت نتائج التحاليل التي أجريت يوم 18 من الشهر الجاري بولاية جندوبة والتي شملت نحو 83 شخصا عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وحافظ عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الولاية على ذات العدد المسجل قبل يوم واحد والبالغ 23 مقيم مقابل دخول شخص ثان لقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، ولم يسجل عدد الوفيات ارتفاعا مقارنة باليوم السابق حيث حافظ على استقراره في حدود 143 حالة وفاة منذ بداية الجائحة والى حدود اليوم الأربعاء لم يدخل على ترتيب المعتمديات من حيث عدد الإصابات والوفيات أي تغيير، فقد حافظت كل من معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية على تسجيل اكبر عدد في الإصابات فاقت 50 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة بالجهة، كما تصدرت المعتمديتين باعتبارهما ينتميان الى نفس الدائرة الصحية والأكبر من حيث عدد السكان حالات الوفاة ب52 حالة، تليهما معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان (333 إصابة مقابل 28 حالة وفاة) وجاء ترتيب معتمديتي غار الدماء ووادي مليز في الترتيب الثالث وذلك بتسجيلهما ل192 إصابة مقابل 19 حالة وفاة، تليهما معتمدية طبرقة ب113 إصابة و15 حالة وفاة وعين دراهم ب70 إصابة و11 حالة وفاة فيما تذيلت معتمدية فرنانة عدد الإصابات بتسجيلها ل64 إصابة مقابل 11 حالة وفاة.تلقت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء أمس الثلاثاء نتائج 138 تحليلا مخبريا لأشخاص مشتبه في حملهم للفيروس بمعتمديتي نفطة ودقاش، كشفت عن تسجيل 72 إصابة جديدة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأوضح براني أن مدينة نفطة تشهد حاليا وضعا وبائيا "حرجا" بسبب سرعة انتشار العدوى حيث ياوي قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بالمكان 10 حالات حاملة للفيروس، فيما يوجد بقسم "كوفيد" بالمستشفى الجهوي بتوزر 06 اشخاص، وشخصان (02) في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش، ويقيم في قسم الإنعاش الطبي شخصان حاليا.ويبلغ مجموع المتعافين من الفيروس، وفق تحيين المصالح الصحية 3550 متعاف، مقابل 330 حالة نشيطة ما تزال حاملة للفيروس و76 حالة وفاة من اجمالي الإصابات في الولاية منذ بداية انتشار الوباء والمقدرة ب3880 إصابة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه قد تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ اجمالا في الولاية 203 حالات.وبين جبران انه تم اجراء 214 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 68 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 28 اصابة بمارث و12 اصابة بقابس المدينة و09 اصابات بوذرف و08 اصابات بقابس الجنوبية و07 اصابات بالمطوية واصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية ومطماطة الجديدة والحامة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 7088 اصابة، واشار الى أن 6024 من بين المصابين بالفيروس تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وبين انه توجد في ولاية قابس 1063 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 351 حالة بقابس الجنوبية و259 حالة بقابس المدينة و157 حالة بمارث.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 159 حالة واشار الحداد في تصريح ل(وات) الى انه تم ايضا تسجيل 71 اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت يوم امس الثلاثاء على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بمستشفى عبد الرحمان مامي بالعاصمة الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة ونتائج واردة من مخابر خاصة، لترتفع بذلك حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء االى 4209 حالات منها 3609 حالات تعافي الى حد الان، و159 حالة وفاة فيما لا تزال 441 حالة مصنفة نشطة ودعا المصدر ذاته الى مزيد الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي من شانها الحد من انتشار العدوى وخاصة منها المحافظة على نظافة الايدي والارتداء الدائم للكمامة خاصة في الفضاءات العامة مع التقيد بالتباعد الجسدي.ارتفعت اليوم الأربعاء حصيلة الوفيات والاصابات المسجلة في ولاية الكاف بفيروس الكورونا المستجد منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد إلى 141حالة وفاة و4414 إصابة مؤكدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 46 عينة بتاريخ 17 جانفي الجاري أفرزت حالتي وفاة جديدتين وإصابة 13 شخصا بالعدوى بالفيروس وفق آخر تحيين للوضع الوبائي قامت به الادارة الجهوية للصحة بالكاف.وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) أن العدد الجملي لحالات التعافي من المرض ارتفعت بدورها إلى 4106 حالة مقابل يتواصل اقامة 38 شخصا في المستشفيات ومنهم 11شخصا في اقسام الانعاش على حد تعبيره.وأضاف أن 308 أشخاص يخضعون الى الحجر الصحي وهم يمثّلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة في الجهة خلال العشرة الايام الاخيرة.وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حتى يوم امس الثلاثاء بباجة الى 104 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين تعلّقتا بإمراة عمرها 65 سنة وبرجل عمره 63 سنة .وسجّلت امس ايضا 28 اصابة جديدة بكورونا بالجهة اغلبها بمدينة باجة (17 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق(7حالات) مجاز الباب (2) تستور (حالة واحدة) عمدون (حالة زاحدة) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بباجة الى 3673 حالة من جملة 11561 تحليلا تم اجراؤه.من جهة أخرى سجّل تعافي 3043 شخصا من الفيروس بنسبة تقارب 83 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.