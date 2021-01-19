بنزرت: الاربعاء،إرساء باخرة محملة ب 6195 طنا من مادة الأمونيتر بميناء منزل بورقيبة التجاري

وات -

أفاد مدير الميناء التجاري بنزرت/منزل بورقيبة، لطفي ساسي، بأن ميناء منزل بورقيبة، سيشهد الاربعاء وصول باخرة محملة ب6195 طنا من مادة الأمونيتر المورد من روسيا لفائدة قطاع الفلاحة.وبين ذات المصدر لمراسل "وات"، أن وصول الباخرة سيكون مع تمام الساعة الثامنة صباحا (08:00) لفضاء المنطقة البحرية المكشوفة للميناء من جهة مدينة بنزرت، قبل ان يتم التنسيق مع والي بنزرت ومصالح التجهيز لرفع الجسر المتحرك في فتحة استثنائية مع تمام الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) والسماح للباخرة بالولوج الى الرصيف المخصص لها مع تمام الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، ومنه سيتم الانطلاق في عملية تفريغها عن طريق مقاولات الشحن المكلفة.ولاحظ مدير الميناء أن هذه الباخرة قادمة من جورجيا، وهي الباخرة الرابعة التي تصل للميناء، بعد أن كان شهد خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الفارط 2020 وصول 3 بواخر محملة ب18 ألف طن من مادة الامونيتر، والتى تم توزيعها بالكامل، وذلك من مجموع 11 باخرة مبرمجة للتوريد من روسيا، وعلى متنها إجمالا 60 ألف طن من سماد الأمونيتر الموجه للقطاع الفلاحي.يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان كلف مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، بتأمين عملية نقل مادة الأمونيتر الموردة من روسيا والقادمة عبر ميناء منزل بورقيبة، وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية، بهدف تسهيل عملية التوزيع والإسراع في مد الفلاحين بمادة الامونيتر، وبمزيد تنظيم مسالك التوزيع والحد من المضاربات وعمليات الاحتكار وإمكانية الترفيع في الأسعار، وفق تصريح سابق لمصدر من رئاسة الجمهورية لمراسل "وات" ببنزرت.