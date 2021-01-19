بنزرت: رفع شكاية لوكيل الجمهورية ضدّ كل من ستثبت ادانته في حادث خلع ونهب مركب التشغيل بالجهة (المدير الجهوي للتشغيل)

وات -

أفاد المدير الجهوي للتشغيل ببنزرت، بشير الجزيري، بأنه تم رفع شكاية للنيابة العمومية، اليوم الثلاثاء، ضدّ كل من ستثبت إدانته في حادث خلع ونهب وسرقة مركب التشغيل ببنزرت مساء أمس الاثنين.وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن رئيس المجلس الجهوي للتشغيل والي بنزرت، محمد قويدر، وأيضا المديرة العامة للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، فرحانة بوصفارة، كانا عاينا اليوم اعمال التخريب غير المبررة التي تعرض لها المركب الخدماتي الأول لفائدة العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص الإحاطة والتكوين والدعم.ولاحظ، في هذا الاطار، انه تم الاتفاق مع المديرة العامة للوكالة على تعزيز التأمين الذاتي للمركب ككل وتركيز كاميرات مراقبة به، وايفاد فريق فني لاصلاح الأجهزة الإعلامية المتبقية، بما يضمن استئناف العمل في المركب ولاسيما مكتب التشغيل وفضاء المبادرة.ونوّه، في ذات السياق، بالدعم الذي لقيه العاملون بالمركب من طرف السلط الجهوية والمركزية والمحلية وبقية المكونات المجتمعية، وشجبها للحادث، وبالهبة التطوعية لكافة اطارات واعوان مركب التشغيل واستنفارهم جميعا لاعادة ترتيب مختلف مرافق المركب من اجل عودة العمل به وضمان توفير ما يجب من مرافق خدماتية لمنظوريهم من العاطلين عن العمل وغيرهم انطلاقا من يوم غد الاربعاء.هذا وتولت مصالح الشرطة الفنية والهياكل الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت تكثيف التحريات الأمنية من اجل القاء القبض على الفاعلين ممن تسببوا مساء امس في خلع وسرقة ونهب والعبث بكافة محتويات مكتب التشغيل وتهشيم واجهة فضاء المبادرة، قبل ان تتصدى لهم المصالح الأمنية وتمنعهم خاصة من اضرام النيران في التجهيزات المكتبية التي تم نثرها على الطريق.يذكر ان معتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، والمدير العام المساعد بلوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، محمد عبيشو، ومدير المعدات والبناءات بالوكالة، طارق العدسي، ورئيس لجنة التربية بالمجلس الجهوي للتنمية عضو مجلس نواب الشعب، احمد موحه، عاينوا كذلك المكان ووقفوا على الأضرار التي لحقته.