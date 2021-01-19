صفاقس: المستشفى العسكري الميداني في طينة يوسّع من طاقة إيوائه لمرضى "كوفيد" ويستقبل إلى حد الآن 55 مريضا من صفاقس و ولايات أخرى

وات -

أفاد المقدّم طبيب بالمستشفى العسكري الميداني في طينة أنيس بفون أن هذا المستشفى يواصل في توسيع طاقة إيوائه لمرضى "كوفيد 19" تدريجيا في جناح العناية المركّزة في انتظار استكمال عملية تجهيز الجناح الثاني الخاص بأسرة الأكسيجين مؤكدا أنه "لا وجود لمشكل إلى حد الآن في استيعاب المصابين".وأضاف بفون في تصريح لـــ(وات) اليوم الثلاثاء أن العنصر البشري والإطار الطبي متوفّر بالقدر الكافي حاليا وأن الأطباء العسكريين والمدنيين يشتغلون بتنسيق تام وانسجام ويضطلعون بمهامهم في هذا المستشفى الجديد الذي كان رئيس الجمهورية افتتحه في يوم 10 ديسمبر الفارط وأكّد انطلاق استغلاله كمركز وطني للتكفل بمرضى "كوفيد 19" قبل استغلاله كمستشفى عسكري مفتوح للمدنيين.واستقبل هذا المستشفى الميداني منذ دخوله حيّز الاستغلال الفعلي في 4 جانفي الفارط إلى حد الآن 55 مريضا من صفاقس وعدد من الولايات والمناطق الأخرى على غرار جربة وتطاوين والمهدية وقابس بحسب انيس بفون الذي أفاد أن 31 مصابا تعافوا وغادروا المستشفى في حين يقيم حاليا فيه 24 مريضا بين حالات مستقرة وأخرى تستوجب الإنعاش الطبي.