   Hezb Latif - ابتهالات  

صفاقس: المستشفى العسكري الميداني في طينة يوسّع من طاقة إيوائه لمرضى "كوفيد" ويستقبل إلى حد الآن 55 مريضا من صفاقس و ولايات أخرى

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 13:32 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - أفاد المقدّم طبيب بالمستشفى العسكري الميداني في طينة أنيس بفون أن هذا المستشفى يواصل في توسيع طاقة إيوائه لمرضى "كوفيد 19" تدريجيا في جناح العناية المركّزة في انتظار استكمال عملية تجهيز الجناح الثاني الخاص بأسرة الأكسيجين مؤكدا أنه "لا وجود لمشكل إلى حد الآن في استيعاب المصابين".

وأضاف بفون في تصريح لـــ(وات) اليوم الثلاثاء أن العنصر البشري والإطار الطبي متوفّر بالقدر الكافي حاليا وأن الأطباء العسكريين والمدنيين يشتغلون بتنسيق تام وانسجام ويضطلعون بمهامهم في هذا المستشفى الجديد الذي كان رئيس الجمهورية افتتحه في يوم 10 ديسمبر الفارط وأكّد انطلاق استغلاله كمركز وطني للتكفل بمرضى "كوفيد 19" قبل استغلاله كمستشفى عسكري مفتوح للمدنيين.


واستقبل هذا المستشفى الميداني منذ دخوله حيّز الاستغلال الفعلي في 4 جانفي الفارط إلى حد الآن 55 مريضا من صفاقس وعدد من الولايات والمناطق الأخرى على غرار جربة وتطاوين والمهدية وقابس بحسب انيس بفون الذي أفاد أن 31 مصابا تعافوا وغادروا المستشفى في حين يقيم حاليا فيه 24 مريضا بين حالات مستقرة وأخرى تستوجب الإنعاش الطبي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218986



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 19 جانفي 2021 | 6 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:33 15:11 12:37 07:30 05:59
15°
 15° % 41 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-819°-817°-1019°-1016°-12
  • Avoirs en devises
    22876,4

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30200 DT        1$ =2,72222 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   2049,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة