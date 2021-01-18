القصرين: تجدد المواجهات بين عدد من الشباب ووحدات امنية بحي الزهور

وات -

تجددت ، مساء اليوم الإثنين ، المواجهات بحي الزهور في مدينة القصرين بين عدد من الشباب ووحدات أمنية ويشهد حاليا الحي عمليات كر وفر بين الطرفين.وذكر مصدر أمني لوات أن مجموعة من الشباب اقدمت عشية اليوم على اشعال العجلات المطاطية في المدخل الرئيس للحي ورشقت أعوان الأمن بالحجارة مما اضطرهم الى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وقد اندلعت اثر ذلك عمليات كر و فر بينهم وبين الوحدات الأمنية .يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، أذنت مساء أمس ، بالاحتفاظ بـ 15 شخصا من بينهم أطفال تبلغ أعمارهم 16 سنة عمدوا يومي السبت والأحد الفارطين إلى غلق الطرقات و رشق أعوان الأمن بالحجارة في كل من حيي الزهور و النور وسط مدينة القصرين .وقد تسببت هذه المواجهات التي جدت مساء امس بحيي النور والزهور باصابة 6 أمنيين باصابات متفاوتة الخطورة .لطيفة