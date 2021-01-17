   Bouchnak - ريتك ما نعرف وين  

الامن الوطني .. ايقاف 242 شخصا في أعمال تخريب ليلية

Photo Yassine Gaidi /AA الصور لأعمال شغب بالعاصمة
Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 13:17 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - قال الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة "إن القوات الامنية الراجعة بالنظر الى الادارة العامة للامن الوطني قامت بإيقاف 242 شخصا في كامل تراب الجمهورية ، تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب املاك عامة وخاصة الليلة الماضية".

وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد أن الايقافات تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية ، مؤكدا أن التجمعات التى شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي.


وأضاف حكيمة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين وتهشيم سيارات أمنية بالاضافة الى رشق مراكز أمنية بالحجارة، مشيرا الى أن أغلب مرتكبي هذه الأعمال التخريبية هم من القصر.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218836

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 14h 10m |           
احداث الشغب في عدة مناطق من البلاد وحدوثها في نفس التوقيت ليلا ليست عغوية ولا علاقة لها بمطالب الشباب ولا بالازمة الاقتصادية
الشباب المشارك في هذه التحركات ضحايا يقع استغلالهم من بعض الجهات المتنفدة او الساعية للتنفذ من اجل مصالح شخصية وسياسية
وارجح ان تكون هذه التحركات ردا على اقالة وزير الداخلية ومحاولة لترذيل المشيشي وافشال التحوير الوزاري وسعيا لترسيخ اللجان الشعبية الشبابية في العقول
لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وللبلاد رب يحميها ويسخر لها من ابنائها من ينصر الحق ويسحق الباطل



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الأحد 17 جانفي 2021 | 4 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:31 15:09 12:36 07:30 06:00
15°
 15° % 51 :الرطــوبة
تونــس
10.8 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-915°-915°-719°-918°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة