الامن الوطني .. ايقاف 242 شخصا في أعمال تخريب ليلية

وات -

قال الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة "إن القوات الامنية الراجعة بالنظر الى الادارة العامة للامن الوطني قامت بإيقاف 242 شخصا في كامل تراب الجمهورية ، تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب املاك عامة وخاصة الليلة الماضية".وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد أن الايقافات تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية ، مؤكدا أن التجمعات التى شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي.وأضاف حكيمة أنه تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين وتهشيم سيارات أمنية بالاضافة الى رشق مراكز أمنية بالحجارة، مشيرا الى أن أغلب مرتكبي هذه الأعمال التخريبية هم من القصر.