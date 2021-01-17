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استياء رابطة الناخبات التونسيات من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 12:17 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - عبرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر، عن استياء الرابطة من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية ضمن قائمة التحوير الحكومي الذى أعلن عنه أمس السبت رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ووصفت بن خذر في تصريح ل(وات) اليوم الأحد، عدم اقتراح أية شخصية تمثل المرأة التونسية ضمن قائمة التحوير الجديد بأنه " تمييز ضد النساء وعقلية ذكورية "، منتقدة غياب التضامن النسوي الداعم لحضور المرأة في هذا التحوير الوزاري.


وأفادت بأن الرابطة ستطلق حملة مناصرة من أجل الدعوة الى تشريك المرأة في اتخاذ القرار، مؤكدة أن دعم حضور المرأة من شأنه أن يدعم تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات.
جدير بالتذكير، أن التحوير الحكومي شمل 11 حقيبة وزارية من بينها وزرات العدل والداخلية و أملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218834

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 12h 44m |           
مع الاسف تونس ليس لها تاريخ مجيد مع بعض النسوة الذين كانت لهم علاقة بالسياسة منهم وسيلة بن عمار زوجة بورقيبة الاي طلقها في اواخر حياته وكانت تأثر على مواقف بورقيبة وتدخلت في تنصيب اقاربها في الوزارات ثم ابنت خالت بورقيبة "لم اتذكر اسمها" التي استولت على قصر قرطاج وجعلت بورقيبة تحت تأثيرها ثم زوجة بن علي ابنت الطرابلسية وكلنا نعلم ما حدث ثم زوجة السبسي التي كانت تدفع ابنها للسلطة والآن زوجة قيس وتأثيرها في دفع زميلاتها لمناصب حساسة منها السيدة
عكاشة مستشارت قيس وهي التي تسير قصر قرطاح كما تشاء هذه نسوة قصر قرطاج فأما خارج قرطاج نجد عبير موسي والتمثل حزب التجمع الفاسد وتتعامل مع دول اجنبية لافشال المسار الديمقراطي التونسي والسيدة عبواومسراحياتها الدمقراطيفاشية وووو
مع الاسف ليس لنا تاريخ ثري بنجاح النساء في السياسة

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 12h 35m |           
هههه المشيشي عارف اللي هو و قيس و الوزراء و كتاب الدولة و المستشارين تقود فيهم نساهم. فما يحتاجش باش يحط مرا ديراكت لانها التونسية وراء الستار تخدم اكثر و بعيد على الضغط متاع الموظفين اللي خاضعين لناسهم. و تعرف كل موظف معاها راهى ضرة وراه موش انفذلك، اقسم بالله واقع



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

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