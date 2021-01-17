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عودة الهدوء الي سليانة وبوعرادة بعد عمليات كر وفر بعدد من الأحياء

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 09:04 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - عاد الهدوء في ساعة متأخّرة من الليلة الماضية الهدوء إلى مدينتي سليانة وبوعرادة بعد عمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشبّان والوحدات الأمنية وعمد "المحتجّون" إلى إشعال العجلات المطاطية و استعمال الحاويات ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة بكل من شارع عبد الستار الدريدي وحي النزهة والمنجي سليم بسليانة المدينة والشارع الرئيسي ببوعرادة فردّت هذه الأخيرة باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
يذكر أن مجموعة من الشبان حاولت اقتحام منزل عون الشرطة البلدية مساء الجمعة الذي اعتدى على راعي أغنام والذي تمّت نقلته وفتح تحقيق إداري و عدلي في شأنه.

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