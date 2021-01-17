عودة الهدوء الي سليانة وبوعرادة بعد عمليات كر وفر بعدد من الأحياء

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عاد الهدوء في ساعة متأخّرة من الليلة الماضية الهدوء إلى مدينتي سليانة وبوعرادة بعد عمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشبّان والوحدات الأمنية وعمد "المحتجّون" إلى إشعال العجلات المطاطية و استعمال الحاويات ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة بكل من شارع عبد الستار الدريدي وحي النزهة والمنجي سليم بسليانة المدينة والشارع الرئيسي ببوعرادة فردّت هذه الأخيرة باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .يذكر أن مجموعة من الشبان حاولت اقتحام منزل عون الشرطة البلدية مساء الجمعة الذي اعتدى على راعي أغنام والذي تمّت نقلته وفتح تحقيق إداري و عدلي في شأنه.