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جندوبة: وفاة مساعد رئيس مركز الصريّا الحدودي المتقدم بمعتمدية غار الدماء بطلق ناري على وجه الخطأ

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 21:43 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - توفي مساء اليوم الجمعة مساعد رئيس المركز الحدودي المتقدم الصريا بمعتمدية غار الدماء، بعد أن أطلق النار على رقبته خطأ، وفق ما أكده مسؤول أمني بإدارة إقليم الحرس الوطني بجندوبة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ووفق ذات المصدر، فقد أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء ذات اليوم، بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة، بعد أن عاين الجثة وأذن بنقلها لمستشفى شارل نيكول لعرضها على الطبيب الشرعي.


ويبلغ الإطار الأمني المتوفي من العمر 30 عاما.

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