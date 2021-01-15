جندوبة: وفاة مساعد رئيس مركز الصريّا الحدودي المتقدم بمعتمدية غار الدماء بطلق ناري على وجه الخطأ

وات - توفي مساء اليوم الجمعة مساعد رئيس المركز الحدودي المتقدم الصريا بمعتمدية غار الدماء، بعد أن أطلق النار على رقبته خطأ، وفق ما أكده مسؤول أمني بإدارة إقليم الحرس الوطني بجندوبة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ووفق ذات المصدر، فقد أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء ذات اليوم، بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة، بعد أن عاين الجثة وأذن بنقلها لمستشفى شارل نيكول لعرضها على الطبيب الشرعي.
ويبلغ الإطار الأمني المتوفي من العمر 30 عاما.
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ووفق ذات المصدر، فقد أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء ذات اليوم، بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة، بعد أن عاين الجثة وأذن بنقلها لمستشفى شارل نيكول لعرضها على الطبيب الشرعي.
ويبلغ الإطار الأمني المتوفي من العمر 30 عاما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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