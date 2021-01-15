تطاوين: تأجيل الإضراب في حقول النفط التابعة لشركة "ايني" الايطالية إلى أيام 25و26و27 جانفي الجاري

وات -

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بلاغ اصدره اليوم الجمعة، عن تأجيل الاضراب المقرّر لايام 15 و16و17 جانفي الجاري في مراكز الانتاج بوادي زار وجبل كروز والبرمة التابعة لشركة "إيني" الايطالية الى ايام 25 و 26 و27 جانفي الجاري.وأضاف البلاغ، الذي تلقت "وات نسخة منه، أن قرار التأجيل يأتي على إثر الاتصالات التي جرت بين الطرف النقابي وادارة الشركة والسلط الجهوية، وأفضت إلى الاتفاق على عقد جلسة عمل الاسبوع القادم تجمع جميع الاطراف المعنية بالاضراب.يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بتططاوين، كان قد أجّل أكثر من مرة هذا الاضراب الذي يطالب خاصة بالتدرج المهني، والترقيات والعودة الى نظام العمل 14/14، والتمتع بالرخصة السنوية الخالصة الاجر، والزي المهني، وتحسين ظروف العمل، والاقامة والاعاشة، والتكوين في جميع الاختصاصات اللازمة.