معتصمو "حقل الدولاب" يهدّدون بحرق مقر شركة "سيريبت" وحقل الدولاب على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم

وات -

هدّد، اليوم الخميس، معتصمو "حقل الدولاب" الواقع على حدود معتمديتي العيون وسبيطلة من ولاية القصرين، بإحراق مقرّ شركة البحث عن النفط وإستغلاله بالبلاد التونسية "سيريبت" المستغلة للحقل، احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الدولة تجاههم وعدم استجابتها لمطالبهم المتعلقة بالانتداب المباشر في الشركة ومساهمتها الجدية في تنمية المناطق المتاخمة.وأضاف، الناطق الرسمي باسم إعتصام الدولاب "محمد رؤوف خضراوي"، في تصريح لـ(وات)، أن ذلك يأتي، كذلك، احتجاجا على "التهم الكيدية والملاحقات الأمنية ضدّ عدد من المعتصمين، الى جانب وفاة زميلهم جراء حادث سير تعرض له عندما كان بصدد جلب الأكل لهم"، على حد قوله.وذكر ذات المتحدث، أن معتصمي الدولاب أقدموا عشية اليوم، في حركة تصعيدية على احراق العجلات المطاطية بمحيط المنشأة النفطية "سيريبت"، مشيرا الى أنه وفي صورة "عدم الإستجابة الى مطالبهم وتواصل سياسية اللامبالاة تجاههم وعدم الافراج على زملائهم فإنهم سيقومون باحراق الشركة وحقل الدولاب"، حسب تعبيره.يذكر أن عددا من العاطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية من متساكني المناطق المتاخمة لشركة "سيريبت" تحت إسم "تنسيقية الدولاب"، اعتصموا منذ شهرين أمام هذه المنشأة البترولية المنتصبة بحقل الدولاب منذ سنة 1969، وعمدوا في عدة مناسبات، الى غلقها وتعطيل العمل بها في سبيل الضغط من أجل الاستجابة الى مطالبهم.