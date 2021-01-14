دكاترة باحثون معطلون عن العمل ينفذون اليوم الخميس إضراب عن الطعام بمختلف جهات البلاد للمطالبة بحقهم في الانتداب

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ينفذ جل الدكاترة الباحثنن المعطلين عن العمل بمختلف جهات البلاد، اليوم الخميس، اضراب جوع، تضامنا مع زملائهم العشر المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمضربين عن الطعام منذ 3 أيام، وذلك للمطالبة بحقهم في الانتداب.وأفادت الممثلة عن حراك الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل منال السالمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جل الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل بمختلف جهات الجمهورية وعدد من المتضامنين معهم ينفذون اليوم الخميس اضراب جوع وطني تزامنا مع ذكرى الثورة الموافقة ليوم 14 جانفي من كل سنة الذي دعا إليه حراك الدكاترة الباحثين عن العمل .وأكدت المنسقة على أن الحالة الصحية لعدد من الدكاترة المضربين عن الطعام منذ 3 أيام "خطيرة جدا"، حيث وقع ليلة أمس الأربعاء الاستنجاد بالإسعاف بعد تعكر حالتهم الصحية.وأفادت المنسقة أن حراك الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل قد عقد ثلاثة لقاءات مع عدد من المسؤولين برئاسة الحكومة للنظر في ملفهم وطلباتهم إلا أن اللقاء الأخير يوم الاثنين الفارط " اتسم بالمماطلة والتسويف"، حسب توصيفها، وهو ما جعل عددا من زملائها ينفذون إضراب جوع.ويعتصم الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل منذ 29 جوان الماضي ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد نفذوا سلسلة من الاحتجاجات للاستجابة إلى مطالبهم التي تتلخص في الانتداب في الوظيفة العمومية وإعلاء قيمة العلم والشهائد العلمية بالبلاد، حسب منال السالمي.