لقاء افتراضي نهاية الأسبوع بين مسؤولين ومهنيين تونسيين وصينيين حول التسويق لزيت الزيتون التونسي

وات -

ينتظم، يوم الجمعة 15 جانفي الجاري، لقاء افتراضي يجمع مسؤولين ومصدرين ومهنيين تونسيين بمسؤولين من غرفة التجارة الصينية للمواد الفلاحية والغذائية وموردين صينيين قصد مناقشة سبل تسويق زيت الزيتون التونسي للصين وإجراء لقاءات مباشرة بين المهنيين من الجانبين.ويتضمن برنامج هذا اللقاء الافتراضي، وفق ما صرحت به نائبة رئيس مجلس التعاون التونسي الصيني، ضحى ميزوني شطورو ل(وات)، تشخيصا للوضعية الحالية للتبادل التجاري التونسي الصيني ووضعية الصادرات التونسية من زيت الزيتون لهذا البلد.ويقدم مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسفارة الصين في تونس لمحة عن المناخ السياسي التونسي وعن واقع التصدير في اتجاه الصين إضافة إلى التعريف بكافة الإجراءات التونسية للنهوض بالمؤسسات المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون.وبينت شطور أن السفارة التونسية في الصين قد عملت مطولا على تنظيم هذا الملتقى الافتراضي، الذي ينتظره المهنيون في مجال زيت الزيتون والراغبون في دخول السوق الصينية التي تعد من أكبر الأسواق العالمية ،وتوسيع مجال التسويق للمنتوج التونسي، وسعت من خلال التنسيق مع مركز التعاون التونسي الصيني وبالتعاون مع غرفة التجارة الصينية للمواد الفلاحية والغذائية، على الإتصال بالمسؤولين الصينيين والموردين المهتمين بالسوق التونسية في مجال زيت الزيتون.وذكرت أن الرابط على تطبيقة زوم للمشاركة في هذا الملتقى الافتراضي، مفتوح مجانا لكل المهنيين التونسيين الراغبين في المشاركة.