سيدي بوزيد : النقابة الاساسية للتعليم الاساسي تعلن تعليق الدروس 3 أيام بمختلف المدارس الابتدائية في المزونة بسبب فيروس كورونا

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أعلنت النقابة الاساسية للتعليم الاساسي في معتمدية المزونة في بيان أصدرته مساء امس الاثنين تعليق الدروس بمختلف المدارس الابتدائية بداية من 13 والى 16 جانفي الجاري على خلفية ما اعتبرته تطوّر الوضع الوبائي في المنطقة وانتشار سريع لفيروس كورونا بعد تسجيل 50 حالة إصابة خلال يومين.وأشارت النقابة في بيانها الى تسجيل عدد من الاصابات قي صفوف المدرّسين وفي محيط أغلب المؤسسات التربوية التي تعاني من غياب أبسط وسائل الوقاية والحماية، مطالبة بتعقيم المؤسسات التربوية وتوفير مواد التطهير ووسائل قيس الحرارة والقيام بالتقصي السريع لمحيط الحالات المسجلة.ودعت الاولياء الى الامتناع عن إرسال أابنائهم المشتبه في إصابتهم الى مقاعد الدراسة لتجنب تسجيل مزيد من الحالات.ويشار الى انه تمّ تسجيل 3438 اصابة بفيروس كورونا في ولاية سيدي بوزيد منها 112 حالة في معتمدية المزونة منذ انتشار فيروس كورونا فيفري الماضي.