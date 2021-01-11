قفصة: تعليق الدروس بمعتمدية بالسند من أجل تعقيم المؤسسات التربوية وكسر حلقات عدوى فيروس "كورونا"

وات -

توقفت اليوم الاثنين الدروس بالمدارس الابتدائية بمعتمدية السند من ولاية قفصة استجابة لقرار النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بتعليقها الى غاية يوم الاربعاء القادم، وذلك من أجل تعقيم المؤسسات التربوية بالمنطقة التي تعرف تفشيا لعدوى فيروس "كورونا".وبيّن الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للتعليم الاساسي بالسند، نبيل رداوي، لـ"وات"، ان اتخاذ قرار تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية بمعتمدية السند ياتي على خلفية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أهالي المنطقة كشفت عنها حملة تقص سريع انتظمت خلال الاسبوع الماضي.وأضاف ان جلسة عقدت في موفى الأسبوع المنقضي بحضور معتمد المنطقة ومدير المستشفى المحلي بالسند للاطلاع على تطوّر الوضع الوبائي، قررت على اثرها النقابة الاساسية للتعليم الاساسي تعليق الدروس الابتدائية لكسر حلقة عدوى الفيروس، وحماية الاطار التربوي والتلاميذ، اضافة الى القيام بحملات تعقيم للمؤسسات التربوية بالشراكة مع بلدية السند.بدوره، افاد المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، في تصريح لـ"وات"، بأن حملة التقصي السريع التي قامت بها اطارات طبية وشبه طبية بمعتمدية السند الاسبوع الماضي كشفت عن تسجيل 12 اصابة لدى مواطنين من مجموع 33 تحليلا، مشيرا الى انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الاطار التربوي او التلاميذ خلال هذه الحملة.يذكر في هذه السياق ان مجموع المصابين بفيروس "كورونا" قد بلغ في معتمدية السند منذ بدء انتشاره في شهر مارس الماضي 123 مصابا توفي من بينهم 14 وتعافى 68، فيما لايزال 41 من بين المصابين يحملون الفيروس.