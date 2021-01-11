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تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس ليوم واحد بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس "كورونا"

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 16:11 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - أكدت الكاتبة العامة للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، سامية حفصي، تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس من ولاية أريانة مباشرة بعد حملة التقصي السريع عن فيروس "كورونا"، التي انتظمت صباح اليوم الاثنين، بالمعهد ببادرة من الادارة الجهوية للصحة وبلدية أريانة، بعد ثبوت إصابة عدد من التلاميذ والمربين بالفيروس.

وقالت الحفصي في تصريح لـ(وات)، ان " تعليق الدروس كان قرارا ضروريا للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لاسيما وان الاختبارات السريعة التي اجريت على الاساتذة والتلاميذ والعاملين بالمؤسسة التربوية كشفت عن اصابات متفاوتة اغلبها دون اعراض تذكر"، وفق تعبيرها.
من جهته، افاد مدير المعهد الثانوي بالمنزه السادس، محمد شطورو، بأن تعليق الدروس بالمعهد سيكون لمدة يوم واحد فقط لتعقيم فضاءات التدريس والادارة، بعد ثبوت اصابات بالفيروس صلب المعهد، مشيرا في هذا الصدد، الى "تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ والمربين غير حاملة لاية اعراض"، وفق قوله.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218500

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 11 Janvier 2021 à 16h 47m |           
كان مشيتو عقمتو مخاخكم من الجهل والفوضة كان خيرلكم

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 11 Janvier 2021 à 16h 40m |           
أنا ما فهمتش علاش النقابة هي الي تتكلم ياخي المسؤولين في فمهم التراب. النقابات حاطة وجهها للإعلام



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