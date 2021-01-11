سليانة: بلدية سليانة ترصد 4 ملايين دينار لانجاز عدد من مشاريع البنية التحتية

وات -

رصدت بلدية سليانة اعتمادات مالية هامة تقدر بـ 4 ملايين دينار لانجاز عدد من مشاريع البنية التحتية داخل المدينة و في مناطق التوسع، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة الاشغال والطرقات والتنوير ببلدية سليانة، الحبيب الهمامي، في تصريح لـ "وات".وأوضح أن من بين هاته المشاريع مشروع تعبيد الطرقات وتقسيم كل من حي المروج و حي النسيم بقيمة جملية تقدر بـ700 ألف دينار، فضلا عن تهيئة و تركيز انارة عمومية بمناطق محاذية لمدينة سليانة في 5 مناطق ريفية بقيمة جملية تقدر بـ 750 الف دينار في اطار مساعدة من صندوق القروض.و أضاف المتحدث ذاته انه التدخل سيشمل أيضا وسط المدينة من خلال تهذيب شبكة الانارة العمومية، حيث سيتم تغيير الفوانيس العادية بالفوانيس المقتصدة بقيمة 300 الف دينار، لافتا الى ان هذه المشاريع في طور الإنجاز و من المنتظر ان تنطلق أشغالها في الثلاثية الثانية من سنة 2021.وبخصوص مشروع بناء المسلخ البلدي المبرمج خلال سنة 2019، أوضح المسؤول انه تم الانتهاء من مرحلتي الدراسات و طلب العروض و تسعى مصالح البلدية الى توفير اعتمادات مالية تقدر بمليون دينار من قبل صندوق القروض باعتبار ان قيمة الاعتمادات الجملية تقدر بـ2 مليون و 450 دينار تملك البلدية أكثر من نصفها (حوالي مليون و500 ألف دينار)، مؤكدا على انطلاق الاشغال حال توفر الاعتمادات اللازمة.و أشار، في سياق آخر، الى ان مشروع بناء فضاء حجز بالمستودع البلدي سينطلق في الايام القريبة بقيمة جملية تقدر بـ 320 الف دينار، فيما ستنطلق أشغال بناء فضاء تجاري مكان المستودع القديم باعتمادات تقدر بـ770 الف دينار خلال النصف الثاني من السنة الجارية.وكشف بخصوص المشاريع الشبابية أنه تم التعهد بصيانة القاعة الرياضية المغطاة بقيمة جملية تقدر بـ 900 الف دينار لتكون جاهزة خلال سنة 2022 ، باعتبار أن المشروع حاليا في مرحلة اعداد ملف طلب العروض، وقد تم الشروع في بناء جزء من المدارج منذ شهر نوفمبر المنقضي بقيمة جملية تقدر بمليون و 200 دينار.وأشار، في سياق متّصل، إلى أن أن نسبة تقدم أشغال مشروع بناء المسبح المغطى بلغت 12 بالمائة باعتمادات تقدر بـ 7 ملايين دينار ضمن المشاريع الوطنية، كما من المؤمل أن يتم الفروغ من أشغال القسط الثاني من المركب الشبابي بسليانة الشمالية قبل شهر مارس القادم.