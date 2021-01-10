سوسة /كورونا: تخصيص مداخيل لوحات فنية لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لفائدة قسم الإنعاش بمستشفى سهلول

وات -

انطلقت مساء امس السبت بقاعة العروض الفنية بأحد الفضاءات التجارية الكبرى بسوسة، وتتواصل إلى غاية 17 جانفي الجاري، فعاليات معرض فني تضامني " تنفس فن RespirArt " الذي بادرت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة بتنظيمه، وذلك بهدف تخصيص مداخيل بيع لوحات فنية لأحد الفنانين لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لفائدة قسم الإنعاش الطبي بمستشفى سهلول.وأوضح رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة، وسيم جمعة، في تصريح ل(وات) ان فنانا تشكيليا أصيل مدينة سوسة وضع على ذمة الهلال الأحمر التونسي 65 لوحة فنية من انتاجه من اجل عرضها للبيع وتوظيف الفن في خدمة أغراض إنسانية نبيلة.وأضاف أن قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بحاجة ملحة لأجهزة تنفس اصطناعي generateurs d’oxigene / optiflow ، داعيا الجميع إلى المبادرة بمساعدة الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة في جهودها من أجل توفير مبلغ مالي يمكن من شراء هذه الأجهزة وذلك من خلال الاقبال على اقتناء اللوحات الفنية التي تبقى أسعارها رمزية، وفق قوله.