صفاقس-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات و260 إصابة جديدة وارتفاع عدد المقيمين في المستشفيات والمصحات إلى 208

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شهدت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و260 حالة إصابة بالفيروس من مجموع 858 تحليلا منجزا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 349 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة إلى 15143 حالة.كما بينت الإحصائيات، الواردة اليوم السبت في البلاغ اليومي للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حول الحالة الوبائية بالجهة، ارتفاعا في عدد المقيمين في المستشفيات والمصحات إلى 208 مصابين باختلاف درجات خطورة وضعياتهم الصحية.وبلغ عدد المصابين المقيمين بقسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الميداني العسكري 28 مصابا، وعدد المقيمين بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 108 مصابين، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 72 مصابا بالفيروس.في المقابل ارتفع عدد المتعافين من الوباء ليبلغ 11251 حالة شفاء وبلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 56324 تحليلا بين تحاليل سريعة وتحاليل "بي سي آر".هذا وتتواصل حملات التقصي باستعمال التحاليل السريعة لفائدة الحاملين لأعراض الوباء، حيث نظّمت الإدارة الجهوية للصحة، اليوم السبت، حملة بمنطقة باب البحر أمام المسرح البلدي، كما نظمت بلدية طينة يوما مفتوحا لذات الغرض و مثله بالدائرة الصحية التابعة لمعتمدية جبنيانة، وينتظم غدا بمعتمدية قرقنة يوم مفتوح لتقصي المرض باستعمال التحاليل السريعة.